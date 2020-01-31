НАБУ уличило трех человек в даче взятки 5 млн долларов главе Фонда госимущества Украины

Национальное антикоррупционное бюро сообщило 3 лицам о подозрении в попытке дачи 5 млн долларов взятки председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко за назначение на должность директора крупного производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода (ОПЗ, Одесская область) заранее определенного лица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что подозреваемые предложили председателю Фонда госимущества Украины 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.

По замыслу, назначенный руководитель госпредприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей.

Задержание взяточников. Фото: НАБУ

Во время передачи первого транша в 50 тыс. долларов их разоблачили детективы НАБУ.

Расследование приведенных фактов НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали по заявлению Сенниченко в ноябре 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, 19 сентября 2019 года Верховная Рада назначила председателем ФГИ бывшего директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой акционерного общества "Укрпочта" Дмитрия Сенниченко вместо исполняющего обязанности председателя ФГИ Виталия Трубарова.

Ранее сообщалось о том, что руководитель управления налоговой в Одесской области попался на даче $25 тыс. взятки прокурору.

Также чиновники Одесской обладминистрации присвоили 1,6 млн гривен из госбюджета