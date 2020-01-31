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31 января 2020, пятница, 14:41 58
Кабмин 2020-01-31T14:41:38+02:00
Українські Новини
Минветеранов  хочет создать группы для  поиска пропавших без вести на Донбассе

Минветеранов  хочет создать группы для  поиска пропавших без вести на Донбассе

Ярина Вацяк
Минветеранов, Оксана Коляда (Гаврилюк), война на Донбассе, пропавшие без вести
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц инициирует передачу ведомству функции поиска пропавших без вести на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українські Новини.

"Министерство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочия (по поиску без вести пропавших) и создание поисковых групп", - говорится в нем со ссылкой на слова министра по делам ветеранов Оксаны Коляды в ходе заседания в Офисе Президента рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, военных и гражданских заложников (пленных).

Отмечается, что работа по законопроекту будет ускорена с помощью Офиса.

Коляда также отметила, что сейчас завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции и уже имеется коллектив опытных специалистов, который готов начать работать над поисковыми роботами.

Как сообщали Українські Новини, Коляда заявила о готовности к разделению Министерства по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести.

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