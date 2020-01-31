Минветеранов хочет создать группы для поиска пропавших без вести на Донбассе

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц инициирует передачу ведомству функции поиска пропавших без вести на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українські Новини.

"Министерство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочия (по поиску без вести пропавших) и создание поисковых групп", - говорится в нем со ссылкой на слова министра по делам ветеранов Оксаны Коляды в ходе заседания в Офисе Президента рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе, военных и гражданских заложников (пленных).

Отмечается, что работа по законопроекту будет ускорена с помощью Офиса.

Коляда также отметила, что сейчас завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции и уже имеется коллектив опытных специалистов, который готов начать работать над поисковыми роботами.

Как сообщали Українські Новини, Коляда заявила о готовности к разделению Министерства по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести.