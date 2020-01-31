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31 января 2020, пятница, 13:42 24
Общество 2020-01-31T13:45:38+02:00
Українські Новини
Украина оказалась на 15 строчке по уровню оптимизма среди 46 стран

Украина оказалась на 15 строчке по уровню оптимизма среди 46 стран

Ярина Вацяк
Соцопрос, Рейтинг Украины, Счастье, Оптимист, Оптимизм
Оптимизм. Фото: pixabay.com
Оптимизм. Фото: pixabay.com

42% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) считают, что 2020 год буде лучше, чем 2019 год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, считают ли они, что 2020 год будет лучше, хуже или таким же, как 2019 год.

Так, 42% опрошенных украинцев считают, что 2020 год будет лучше 2019 года, 17% ответили, что хуже, 26% - таким же, 15% - затруднились ответить.

По данным исследования, это самый высокий уровень оптимизма украинцев за 5 лет измерения.

Такое исследование проводилось международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International, в котором в 2019 году приняли участие более 45 тыс. жителей из 46 стран мира.

В целом Украина оказалась на 15 строчке по уровню оптимизма своих жителей среди 46 стран.

В Украине исследование проводилось КМИС.

При этом данных о датах проведения опроса, количеству опрошенных украинцев и статистической погрешности выборки не указано.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу КМИС, количество украинцев, не переживших ни одной стрессовой ситуации в 2019 году, увеличилось на 11% до 49%.

Тем временем ученые выяснили, что стресс и беспокойство бывают полезны для здоровья.

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