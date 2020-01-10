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10 января 2020, пятница, 20:04 190
Общество 2020-01-10T20:08:24+02:00
Українські Новини
Украинцы стали реже сталкиваться со стрессом, - соцопрос

Украинцы стали реже сталкиваться со стрессом, - соцопрос

Ярина Вацяк
Соцопрос, КМИС, война на Донбассе, Стрессы, Стресс
Cтресс. Фото: pixabay.com
Cтресс. Фото: pixabay.com

Количество украинцев, не переживших ни одной стрессовой ситуации в 2019 году, увеличилось на 11% до 49%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передают Українськi Новини.

Отмечается, что эта доля впервые за время российско-украинского военного конфликта достигла соответствующего показателя 2013 года (тогда она составляла 48%).

При этом, согласно исследованию, 50% опрошенных в течение 2019 года пережили какую-то стрессовую ситуацию.

По сравнению с 2018 годом их количество существенно не изменилось, в 2018 году таких было 52%.

При этом 15% респондентов ответили, что пережили тяжелую болезнь или операцию, 13% - тяжелую болезнь близких, 9% - смерть близкого человека, 6% - потеряли работу и стали вынужденно безработными, 6% - утратили веру в людей, столкнулись с подлостью, 5% - чувствовали свою беспомощность, 4% - потеряли веру в собственные силы, 3% - оказались без средств к существованию.

Опрос проводился методом личного интервью с 1 по 12 декабря 2019 года среди 2 043 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году 53% опрошенных КМИС пережили стрессовую ситуацию.

В 2016 году 58% опрошенных КМИС пережили стрессовую ситуацию.

Тем временем, ученые выяснили, что стресс и беспокойство бывают полезны для здоровья.

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