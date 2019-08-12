Стресс и тревога могут быть иногда полезны для человеческого организма.\r\nОб этом речь шла в докладе, прозвучавшем на ежегодном съезде Американской психологической ассоциации, пишет Naked Science.\r\nПо словам автора доклада Лизы Дамур, обычно стресс возникает в тот момент, когда люди действуют на грани своих возможностей. Тогда они заставляют себя выходить за свои привычные пределы или же это случается в силу обстоятельств. Важно понимать, что стресс может быть результатом как негативных, так и радостных событий. Например, увольнение с работы и рождение первого ребенка — это стресс, но он разный по своей природе.\r\nПо словам автора доклада, сегодня стресс — неотъемлемая часть общества. Умеренные уровни стресса могут выступать в качестве "прививки": они повышают устойчивость человека к будущим трудностям. Дамур утверждает, что стресс становится опасным, только если он хронический (не допускающий возможности выздоровления) или травматический (вызван психологической травмой). В других случаях подобное состояние помогает организму совершенствоваться и выживать.\r\nЧто касается тревоги, то тут исследовательница также говорит об излишне плохой репутации этого состояния. Тревога, по словам Дамур, — это внутренняя система сигнализации, которая, вероятно, передается эволюционно и предупреждает нас об угрозах — как внешних, так и внутренних. Важно правильно посмотреть на это состояние, чтобы эффективно его использовать.\r\nНо, несмотря на некоторые положительные качества таких состояний, ученый рекомендует всем, кто чувствует себя подавленным, принять меры, чтобы снизить уровень стресса: лучшего всего обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Некоторые люди обретают спокойствие с помощью чтения книг, которые помогают им оценить и бросить вызов собственным иррациональным мыслям. Дамур также призвала внимательнее относиться к компаниям из "индустрии счастья", которые утверждают, что человек должен быть постоянно счастлив. Согласно выводам ученых, эта точка зрения в корне неверна и даже опасна.\r\nНапомним, ранее Супрун заявила, что никакие эмоции не вызывают рак.\r\nТем временем, самую расслабляющую песню в мире определили ученые.