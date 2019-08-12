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12 августа 2019, понедельник, 21:39 30
Медицина 2019-08-12T21:39:58+03:00
Українські Новини
Повышают стойкость организма: Ученые выяснили, что стресс и беспокойство бывают полезны для здоровья

Повышают стойкость организма: Ученые выяснили, что стресс и беспокойство бывают полезны для здоровья

Стресс. Фото: astrokot.ru
Стресс. Фото: astrokot.ru

Стресс и тревога могут быть иногда полезны для человеческого организма.

Об этом речь шла в докладе, прозвучавшем на ежегодном съезде Американской психологической ассоциации, пишет Naked Science.

По словам автора доклада Лизы Дамур, обычно стресс возникает в тот момент, когда люди действуют на грани своих возможностей. Тогда они заставляют себя выходить за свои привычные пределы или же это случается в силу обстоятельств. Важно понимать, что стресс может быть результатом как негативных, так и радостных событий. Например, увольнение с работы и рождение первого ребенка — это стресс, но он разный по своей природе.

По словам автора доклада, сегодня стресс — неотъемлемая часть общества. Умеренные уровни стресса могут выступать в качестве "прививки": они повышают устойчивость человека к будущим трудностям. Дамур утверждает, что стресс становится опасным, только если он хронический (не допускающий возможности выздоровления) или травматический (вызван психологической травмой). В других случаях подобное состояние помогает организму совершенствоваться и выживать.

Что касается тревоги, то тут исследовательница также говорит об излишне плохой репутации этого состояния. Тревога, по словам Дамур, — это внутренняя система сигнализации, которая, вероятно, передается эволюционно и предупреждает нас об угрозах — как внешних, так и внутренних. Важно правильно посмотреть на это состояние, чтобы эффективно его использовать.

Но, несмотря на некоторые положительные качества таких состояний, ученый рекомендует всем, кто чувствует себя подавленным, принять меры, чтобы снизить уровень стресса: лучшего всего обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Некоторые люди обретают спокойствие с помощью чтения книг, которые помогают им оценить и бросить вызов собственным иррациональным мыслям. Дамур также призвала внимательнее относиться к компаниям из "индустрии счастья", которые утверждают, что человек должен быть постоянно счастлив. Согласно выводам ученых, эта точка зрения в корне неверна и даже опасна.

Напомним, ранее Супрун заявила, что никакие эмоции не вызывают рак.

Тем временем, самую расслабляющую песню в мире определили ученые.

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