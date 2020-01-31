Україна опинилася на 15 сходинці за рівнем оптимізму серед 46 країн

42% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) вважають, що 2020 рік буде кращим, ніж 2019 рік.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, чи вважають вони, що 2020 рік буде кращим, гіршим чи таким самим, як 2019 рік.

Так, 42% опитаних українців вважають, що 2020 рік буде краще 2019 року, 17% відповіли, що гірше, 26% - таким самим, 15% - не змогли відповісти.

За даними дослідження, це найвищий рівень оптимізму українців за 5 років вимірювання.

Таке дослідження проводилося міжнародною асоціацією незалежних дослідницьких агентств Gallup International, у якому в 2019 році взяли участь більше 45 тис. жителів з 46 країн світу.

У цілому Україна опинилася на 15 сходинці за рівнем оптимізму своїх жителів серед 46 країн.

В Україні дослідження проводилося КМІС.

При цьому даних про дати проведення опитування, кількості опитаних українців та статистичної похибки вибірки не зазначено.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням КМІС, кількість українців, не пережили жодної стресової ситуації в 2019 році, збільшилася на 11% до 49%.

Тим часом вчені з'ясували, що стрес і занепокоєння бувають корисні для здоров'я.