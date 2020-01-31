Первые случаи китайского коронавируса подтвердили в Великобритании

Тем временем как Китай решил вернуть спецрейсами своих граждан в эпицентр эпидемии коронавируса , у двух людей в Великобритании зафиксировали положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает BBC.

Оба зараженных - члены одной семьи, они получают специализированную медицинскую помощь., но других деталей о том, кто эти люди и где их лечат не предоставили.

По меньшей мере 213 человек в Китае умерли от вируса, преимущественно в провинции Хубэй, зафиксировано почти 10 000 случаев по всей стране. Зафиксировано 98 случаев вируса в других 18 странах.

"Национальная служба здравоохранения чрезвычайно хорошо подготовлена ​​и привыкла к управлению инфекциями, и мы уже быстро работаем над выявлением любых контактов, которые были у пациентов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", - сообщил профессор Крис Витти, главный врач Англии.

Он добавил, что в Великобритании активно готовятся к случаям нового коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Ранее стало известно о том, как распознать китайский коронавирус и какие у него симптомы.