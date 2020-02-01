Что звезды советуют всем знакам зодиака на 1 февраля

Представителям некоторых знаков зодиака звезды советуют не сидеть дома, а прогуляться с друзьями, ведь погода обещает быть теплой. Подробнее о том, что звезды приготовили знакам зодиака в субботу, 1 февраля, расскажут Українські Новини. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза. Овен (21 марта – 19 апреля) Звезды советуют Овнам не планировать на этот день никаких серьезных встреч и дел. Посвятите субботу отдыху. Телец (20 апреля – 20 мая) В субботу Тельцы будут удивлять окружающих своей изобретательностью. Также звезды советуют семейным Тельцам посвятить этот день своим вторым половинкам. Близнецы (21 мая – 20 июня) Близнецы склонны требовать от себя слишком много. Звезды советуют в этот день планку немного понизить. Рак (21 июня – 22 июля) Раки в субботу легко смогут решить любую проблему. Звезды советуют не упускать такой шанс. Лев (23 июля – 22 августа) Утром Львам покажется, что они одиноки, но это ощущение быстро пройдет. Вечер Львы проведут в компании близких. Дева (23 августа – 22 сентября) В этот день жизнь Дев может перевернуться с ног на голову. Но звезды советуют не расстраиваться. Это не надолго. Весы (23 сентября – 22 октября) Для того, чтобы достичь успеха, Весам в этот день не придется прилагать много усилий. Звезды советуют не упускать такой шанс. Скорпион (23 октября – 21 ноября) Звезды советуют Скорпионам в субботу прислушиваться к мнению других людей. Взгляд со стороны поможет разобраться во многих вещах. Стрелец (22 ноября – 21 декабря) В этот день Стрельцам следует обращать особое внимание на мелочи. Если упустить хоть одну мелочь из виду, то она повлечет за собой большие проблемы. Козерог (22 декабря – 19 января) В этот день окружающие начнут "учить" Козерогов на тему того, как лучше поступить. Звезды советуют не присушиваться к мнению непрошенных советчиков. Водолей (20 января – 18 февраля) Звезды советуют провести субботу в компании друзей. Также стоит вспомнить о старых знакомых, ведь Водолеи скоро будут в них нуждаться. Рыбы (19 февраля – 20 марта) В субботу Рыбы смело могут полагаться на свои интуицию. Также звезды советуют не тратить внимание на людей, которые не считаются с мнением Рыб. Это бесполезная трата времени. Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в жизни Рыб и Близнецов произойдут большие изменения.