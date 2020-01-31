Суд арестовал два iPhone и. о. руководителя управления ГФС в Одесской области Чеботаревой

Высший антикоррупционный суд арестовал два iPhone и 17 тыс. гривен исполняющей обязанности руководителя управления Государственной фискальной службы в Одесской области Наталии Чеботаревой.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Детективы Национального антикоррупционного бюро просили суд наложить арест имущество - 2 телефона iPhone, 17 тыс. гривен, 3,9 тыс. долларов и 120 тыс. гривен.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов, наложив арест на телефоны и 17 тыс. гривен.

При этом суд отказал в аресте остальных денег, так как они могут принадлежать не подозреваемой, а ее свекру.

Обосновывая необходимость ареста, НАБУ указывает, что денежные средства могли быть использованы для обеспечения совершение уголовного преступления, так и в дальнейшем могут быть использованы для обеспечения конфискации имущества.

В свою очередь, мобильные телефоны, которые принадлежат непосредственно подозреваемой, могут содержать в себе следы подготовки или непосредственного совершения преступления или иные сведения, в совокупности с другими вещественными доказательствами будут иметь значение для доказывания в данном деле.

Целью ареста значится обеспечение сохранности вещественных доказательств, специальной конфискации и конфискации имущества как вида наказания.

Как сообщали Українськi Новини, 13 декабря НАБУ сообщило и. о. руководителя управления ГФС в Одесской области о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Суд арестовал ее с залогом 904 тыс. гривен. 17 января Чеботарева вышла из СИЗО после внесения залога.

ГБР также расследует подделку документов чиновником ГФС для получения квартиры.