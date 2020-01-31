Опубликована карта строительства украинских автобанов, где можно будет мчаться 130 км/ч

В 2020 году "Укравтодор" намерен построить сеть скоростных автомобильных дорог в Украине, на которых разрешена максимальная скорость движения 110-130 км/ч, а также ввести финансовые гарантии качества ремонта дорог.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора".

В этом году основе строительные работы по расширению до 4-х полос движения будут выполняться на трассах:

М-03 - на участке от г. Лубны до г. Полтава, а также на участке от г. Полтава в г.. Валки;

М-07 - на отдельных участках трассы от г. Ковель до украино-польской границы;

Н-31 - на всей протяженности от ответвления от скоростного шоссе М-03 возле г. Решетиловка в г.. Днипро.

"Работа в этом направлении непосредственное влияние на ускорение движения между городами. Например, путешествие автотранспортом от г.. Киев в г.. Днипро протяженностью 477 км ускорится более чем на 2 часа и продлится вместо 6 ч. 40 мин. - 4,5 часа", - отметили в "Укравтодоре".

В ведомстве также рассказали о планах построения разноуровневые пешеходные переходы, установку дорожных знаков с светоотражающим покрытием, подсветкой и сигнальными лампами, развитие комплексов автоматической фиксации нарушений и развитие информационной системы мониторинга безопасности дорожного движения. Эти меры помогут уменьшить смертность от ДТП в Украине.

Также в этом году запланирован ряд проектных работ для будущих скоростных дорог на таких маршрутах, включая:

М-06 - на двух отдельных участках трассы между г. Ужгород и г. Мукачево, что позволит ликвидировать два "узких" места и соединить эти два города скоростной трассой общей протяженностью 31 км;

Н-11 - участок от села Широкое в село Малософиевка, что позволяет завершить скоростной маршрут между г. Днипро и г. Кривой Рог общей длиной 130 км;

М-06 - между селами Грушвица Вторая и Крылов, а также Юго-Восточный объезд г.. Дубно, что позволяет обеспечить скоростной маршрут от г. Ровно до предела Львовской области.

"Скорость и комфорт поездок важные для развития внутреннего рынка и туризма. Это базовые условия развития. Именно поэтому, кроме запланированных дорожных и проектных работ, мы готовим технико-экономическое обоснование для расширения до 4 полос дороги Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань, а также дороги Одесса-Николаев-Херсон. Совместить украинские города качественными дорогами - одна из наших приоритетных задач", - отметил Александр Кубраков, председатель Укравтодора.

Сейчас критериям скоростных дорог соответствуют дороги технической категории первого (автомагистраль) и 1-б (скоростное шоссе), а именно: М-06 на участке Киев-Житомир-Ровно, М-05 Киев-Одесса на всей протяженности, М-01 на отрезке Киев-Чернигов, М-29 Харьков-Новомосковск, Н-08 на отрезке Днипро-Запорожье, М-03 на участке Киев-Лубны и Н-01 на отрезке Киев-Обухов.

Как сообщали Українські Новини, глава Укравтодора Кубраков заявил, что 2020 год будет переломным для транспортной отрасли.

Тем временем "Укравтодор" заявляет, что отремонтировал почти 12% украинских дорог, а экс-сотрудник "Укравтодора" рассказал, что отремонтировано в 4 раза меньше дорог, чем наобещал Омелян.