Законопроект о медиа авторитарный и антиконституционный: одесские журналисты обратились к Зеленскому

Вынесенный на публичное обсуждение законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине и является абсолютно неприемлемым, авторитарным, антиконституционным и порочащим демократический характер государства Украина.

Такое мнение выразили одесские журналисты в обращении к Президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Алексею Гончаруку, пишет Odessa Daily.

По мнению журналистов, данный текст не подлежит никакому обсуждению, как "проект закона", а должен быть немедленно отвергнут целиком.

"Авторы этого проекта нормативного акта полностью дискредитировали себя, как руководители министерства, отвечающего за информационную политику страны. Мало того, их дальнейшая работа на своих постах в Кабинете министров Украины может полностью дискредитировать в глазах украинского общества и мирового общественного мнения имидж Украины, как демократической страны", - сказано в обращении.

"Мы, группа одесских журналистов обращаемся к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру Украины с требованием: чтобы подтвердить намерение президента, председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины продолжить строительство нашей страны, как демократической республики, немедленно отправить в отставку авторов этого скандального нормативного акта", - написали журналисты.

Напомним, журналистка Светлана Крюкова считает, что, по закону о дезинформации всех журналистов будут сортировать.

Ранее Минкультуры озвучило требование и обязанности уполномоченного по вопросам информации.

Тем временем, в Совете Европы заявили, что законопроект о дезинформации угрожает свободе слова в Украине.