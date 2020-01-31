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31 січня 2020, пʼятниця, 08:45 9
ЗМІ 2020-01-31T10:45:02+02:00
Українські Новини
Законопроект про медіа авторитарний і антиконституційний: одеські журналісти звернулися до Зеленського

Законопроект про медіа авторитарний і антиконституційний: одеські журналісти звернулися до Зеленського

Надежда Комендантова
закон про дезінформацію, звернення до Президента, Закон про медіа, Медіа
Преса. Фото:dw-world.de
Преса. Фото:dw-world.de

Винесений на публічне обговорення законопроект про дезінформацію загрожує свободі слова в Україні та є абсолютно неприйнятним, авторитарним, антиконституційним і таким, що ганьбить демократичний характер держави Україна.

Таку думку висловили одеські журналісти у зверненні до Президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитру Разумкову і прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, пише Odessa Daily.

На думку журналістів, цей текст не підлягає ніякому обговоренню, як "проект закону", а повинен бути негайно цілком відкинутий.

"Автори цього проекту нормативного акта повністю дискредитували себе, як керівники міністерства, відповідального за інформаційну політику країни. Мало того, їх подальша робота на своїх посадах у Кабінеті міністрів України може повністю дискредитувати в очах українського суспільства і світової громадської думки імідж України, як демократичної країни", - сказано у зверненні.

"Ми, група одеських журналістів звертаємося до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України з вимогою: щоб підтвердити намір президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України продовжити будівництво нашої країни як демократичної республіки, негайно відправити у відставку авторів цього скандального нормативного акту", - написали журналісти.

Нагадаємо, журналістка Світлана Крюкова вважає, що за законом про дезінформацію всіх журналістів будуть сортувати.

Раніше Мінкультури озвучив вимогу і обов'язки уповноваженого з питань інформації.

Тим часом у Раді Європи заявили, що законопроект про дезінформації загрожує свободі слова в Україні.

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