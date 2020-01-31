Законопроект про медіа авторитарний і антиконституційний: одеські журналісти звернулися до Зеленського

Винесений на публічне обговорення законопроект про дезінформацію загрожує свободі слова в Україні та є абсолютно неприйнятним, авторитарним, антиконституційним і таким, що ганьбить демократичний характер держави Україна.

Таку думку висловили одеські журналісти у зверненні до Президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитру Разумкову і прем'єр-міністру Олексію Гончаруку, пише Odessa Daily.

На думку журналістів, цей текст не підлягає ніякому обговоренню, як "проект закону", а повинен бути негайно цілком відкинутий.

"Автори цього проекту нормативного акта повністю дискредитували себе, як керівники міністерства, відповідального за інформаційну політику країни. Мало того, їх подальша робота на своїх посадах у Кабінеті міністрів України може повністю дискредитувати в очах українського суспільства і світової громадської думки імідж України, як демократичної країни", - сказано у зверненні.

"Ми, група одеських журналістів звертаємося до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України з вимогою: щоб підтвердити намір президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України продовжити будівництво нашої країни як демократичної республіки, негайно відправити у відставку авторів цього скандального нормативного акту", - написали журналісти.

Нагадаємо, журналістка Світлана Крюкова вважає, що за законом про дезінформацію всіх журналістів будуть сортувати.

Раніше Мінкультури озвучив вимогу і обов'язки уповноваженого з питань інформації.

Тим часом у Раді Європи заявили, що законопроект про дезінформації загрожує свободі слова в Україні.