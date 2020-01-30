Провайдеры не поддерживали закон о медиа, назвав инициативы законодателей "адептами сталинизма"

Законопроект Минкультуры о медиа, который, по мнению представителей медиа-рынка является попыткой установить контроль над СМИ, не поддерживали многие, в том числе провайдеры и операторы, а именно инициативы законодателей по блокировке сайтов. Об этом заявил вице-президент УСПП, руководитель Комиссии по вопросам науки и ИТ УСПП Иван Петухов, передает InternetUA.

В ходе круглого стола ""Слуги народа" или адепты сталинизма, или "В какой концлагерь ведут законопроекты о медиа и дезинформации?", операторы и провайдеры телекоммунникаций опровергли слова одного из главных инициаторов закона - нардепа Александра Ткаченко о том, что законодатели получили "хороший фидбек" от интернет-провайдеров.

"На нашем круглом столе присутствуют представители Интернет Ассоциации Украины и они не поддерживали этот законопроект, у Ассоциации операторов связи ТЕЛАС также много вопросов к документу. И члены нашей организации (в ней состоят многие крупные операторы) также не обращались к нам по поводу высказывания позиции о поддержке данному законопроекту", – отметил Петухов.

Петухов назвал инициативы законодателей, желающих бороться с советской символикой прототипом "методов, используемых самими сталинистами".

Как сообщали Українські Новини, ранее польские и украинские журналисты требовали, чтобы Бородянский не вводил уголовную ответственность для представителей СМИ.

Также депутат Рады Павленко (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") считает, что законопроект о медиа необходимо снимать с рассмотрения парламентом и устранить из него все,что ограничивает свободу слова и устанавливает цензуру.