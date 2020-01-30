подписаться на рассылку
24.65 25
27 27.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Провайдеры не поддерживали закон о медиа, назвав инициативы законодателей "адептами сталинизма"
30 января 2020, четверг, 20:03 43
Политика 2020-01-30T20:09:05+02:00
Українські Новини
Провайдеры не поддерживали закон о медиа, назвав инициативы законодателей "адептами сталинизма"

Провайдеры не поддерживали закон о медиа, назвав инициативы законодателей "адептами сталинизма"

Елизавета Кесельман
Иван Петухов, Операторы, Провайдеры, Законопроект о медиа
Круглый стол:
Круглый стол: "Слуги народа" или адепты сталинизма"

Законопроект Минкультуры о медиа, который, по мнению представителей медиа-рынка является попыткой установить контроль над СМИ, не поддерживали многие, в том числе провайдеры и операторы, а именно инициативы законодателей по блокировке сайтов. Об этом заявил вице-президент УСПП, руководитель Комиссии по вопросам науки и ИТ УСПП Иван Петухов, передает InternetUA.

В ходе круглого стола ""Слуги народа" или адепты сталинизма, или "В какой концлагерь ведут законопроекты о медиа и дезинформации?",  операторы и провайдеры телекоммунникаций опровергли слова одного из главных инициаторов закона - нардепа Александра Ткаченко о том, что законодатели получили "хороший фидбек" от интернет-провайдеров.

"На нашем круглом столе присутствуют представители Интернет Ассоциации Украины и они не поддерживали этот законопроект, у Ассоциации операторов связи ТЕЛАС также много вопросов к документу. И члены нашей организации (в ней состоят многие крупные операторы) также не обращались к нам по поводу высказывания позиции о поддержке данному законопроекту", – отметил Петухов.

Петухов назвал инициативы законодателей, желающих бороться с советской символикой прототипом "методов, используемых самими сталинистами".

Как сообщали Українські Новини, ранее польские и украинские журналисты требовали, чтобы Бородянский не вводил уголовную ответственность для представителей СМИ.

Также депутат Рады Павленко (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") считает, что законопроект о медиа необходимо снимать с рассмотрения парламентом и устранить из него все,что ограничивает свободу слова и устанавливает цензуру.

Больше новостей о: Иван Петухов Операторы Провайдеры Законопроект о медиа

В конце 2020 инфляция ускорится, - НБУ
Грымчака отпустили под круглосуточный домашний арест
Новости
Снег, порывы ветра и дожди: прогноз на последний день января 21:05
Юсаку Маедзава: Фото: twitter/yousuck2020
Японский миллиардер отменил поиски спутницы для полета на Луну 20:56
Защитная маска против болезни. Фото: Twitter/@Irate_Minority
В Минздраве объяснили, сможет ли маска защитить от китайского коронавируса 20:55
Музей "Революции достоинства" выпустит комикс "История с Майдана" 20:40
Суд отказался снять арест с имущества экс-замминистра культуры Лесничей 20:22
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Чорновол проникла в ГБР. Фото: ГБР
ГБР расследует как Черновол перелезла забор с колючей проволокой, чтобы незаконно попасть на брифинг 23:05
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
За годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч рек 07:20
больше новостей
НБУ сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok