Законопроект о медиа надо снять с рассмотрения, – нардеп Павленко

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Павленко (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") считает, что законопроект о медиа необходимо снимать с рассмотрения парламентом и отпралять на доработку для устранения из его текста всех норм, противоречащих Конституции Украины, ограничивающих свободу слова и установливающих цензуру.

Об этом народный депутат заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик убежден, что законопроекты "О медиа" и так называемый закон о дезинформации по сути являются "тестом от власти" на восприятие обществом цензуры и диктатуры. "Если представленный к рассмотрению в первом чтении законопроект о медиа общество "проглотит", то следующий шаг - принятие закона о дезинформации, который закрепит цензуру и диктатуру", - написал Павленко.

Парламентарий перечислил опасные для общества нормы, которые предполагают закрепить законодательно, а именно: введение неадекватных штрафов, нарушение принципа невиновности, расширение полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания до пределов, которые противоречат Конституции Украины и превращают орган из регуляторного в карательный.

"Поэтому, считаю целесообразным законопроект "О медиа" снять с рассмотрения, отправить на доработку. Из него нужно изъять все нормы, противоречащие Конституции Украины, которые несут угрозу ограничения свободы слова, установления цензуры", - подытожил нардеп.

Павленко убежден, что закон "О СМИ" должен способствовать и поддерживать развитие украинских медиа, гарантировать и защищать в современных условиях право граждан Украины получат оперативную, объективную, непредвзятую, сбалансированную и проверенную информацию.