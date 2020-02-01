Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования

Сегодня 1 февраля Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МФВ), с главой которого в Давосе встретился Владимир Зеленский, 55 млн СПЗ (спецправа заимстования). Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ, сообщают Українські Новини.

В этом году Украина обязана выплатить МВФ 999,648 млн СПЗ. По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,4 млрд долларов.

Второй платеж запланирован на 4 февраля. Он составит 98,5 млн СПЗ. Однако самые крупные выплаты еще предстоят в марте и сентябре. Заплатить придется по 295,5 5 млн СПЗ. Послетдний платеж в этом году будет 1 ноября – почти 50 млн СПЗ.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by

В сентябре 2019 года Национальный банк и Международный валютный фонд начали совместную работу над новой программой сотрудничества.

При этом Национальный банк ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом в 1-м квартале 2020 года.

Напомним, в ноябре миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине, отметив продвижение в реформах.