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01 февраля 2020, суббота, 00:05 27
Финансы 2020-02-01T00:11:59+02:00
Українські Новини
Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования

Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования

Кира Молчанова
Кредит Украине, Кредит EFF, Курс НБУ, кредит МВФ
Штаб-квартира МВФ. Фото: imf.org
Штаб-квартира МВФ. Фото: imf.org

Сегодня 1 февраля Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МФВ), с главой которого в Давосе встретился Владимир Зеленский, 55 млн СПЗ (спецправа заимстования). Об этом свидетельствуют данные на сайте МВФ, сообщают Українські Новини.

В этом году Украина обязана выплатить МВФ 999,648 млн СПЗ. По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,4 млрд долларов.

Второй платеж запланирован на 4 февраля. Он составит 98,5 млн СПЗ. Однако самые крупные выплаты еще предстоят в марте и сентябре. Заплатить придется по 295,5 5 млн СПЗ. Послетдний платеж в этом году будет 1 ноября – почти 50 млн СПЗ.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

В октябре 2018 Украина и МВФ договорились о новой программе stand by

В сентябре 2019 года Национальный банк и Международный валютный фонд начали совместную работу над новой программой сотрудничества.

При этом Национальный банк ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом в 1-м квартале 2020 года.

Напомним, в ноябре миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине, отметив продвижение в реформах.

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