Сьогодні "Укртелеком" припиняє обслуговування таксофонів

Телекомунікаційний оператор "Укртелеком", який з Нового року підвищив тарифи на свої послуги, з 1 лютого більше не обслуговує вуличні таксофони. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

В "Укртелекомі" кажуть, що в українців більше немає потреби в послугах таксофонів – всі користуються мобільним зв'язком або месенджера.

"Якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тис. хвилин розмов з допомогою таксофонів, то вже в 2019 році - менше 380 тис. хвилин. Це в рази менше, що цілком зрозуміло", – йдеться в повідомленні компанії.

Сьогодні в Україні налічується близько 4800 таксофонів. Майже всі вони розташовані в містах. В середньому з одного таксофона в день говорять тільки 2,5 хвилини.

У повідомленні наголошується, що обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні, тому ремонтувати його складно. Сама послуга стала збитковою.

Крім того, різні структури і організації стали просити у "Укртелекому" плату за розміщення таких пристроїв. Все це підштовхнуло компанію до того, щоб просто прибрати таксофони.

Як повідомляли Українські Новини, телекомунікаційна компанія "Укртелеком" готова інвестувати 2,8 млрд гривень в будівництво оптично-волоконних ліній зв'язку в сільській місцевості за умови участі у проекті держави або міжнародних донорів.

На думку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, приватизація "Укртелекому", якщо вона буде реалізована, може негативно вплинути на інвестиційний клімат України.