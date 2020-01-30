Україна передала Росії новий список на обмін утримуваних

На засіданні контактної групи в Мінську напередодні українська сторона передала на новий список на обмін. Про це в четвер, 30 січня, повідомив помічник президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє Українська Правда.

За словами Єрмака, ті два треки, про які говорив президент Володимир Зеленський (обмін з Росією і з ОРДЛО), "сьогодні в роботі, і ніхто темпу, який взяли з обміну – щоб в максимально швидкі рядки всі наші громадяни були звільнені, – не знижує".

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян. Звільненим з полону українським військовим були вручені відновлені особисті документи, що засвідчують перебування на військовій службі в Збройних силах України.

Раніше Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися в ході обміну повертатися в ОРДЛО.