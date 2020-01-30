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30 січня 2020, четвер, 15:11 3
Політика 2020-01-30T15:42:02+02:00
Українські Новини
Україна передала Росії новий список на обмін утримуваних

Україна передала Росії новий список на обмін утримуваних

Ольга Фандорина
Обмін полоненими, Обмін утримуваними особами, Андрій Єрмак, Новий обмін
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

На засіданні контактної групи в Мінську напередодні українська сторона передала на новий список на обмін. Про це в четвер, 30 січня, повідомив помічник президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє Українська Правда.

За словами Єрмака, ті два треки, про які говорив президент Володимир Зеленський (обмін з Росією і з ОРДЛО), "сьогодні в роботі, і ніхто темпу, який взяли з обміну – щоб в максимально швидкі рядки всі наші громадяни були звільнені, – не знижує".

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян. Звільненим з полону українським військовим були вручені відновлені особисті документи, що засвідчують перебування на військовій службі в Збройних силах України.

Раніше Зеленський заявив, що 50 осіб відмовилися в ході обміну повертатися в ОРДЛО.

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