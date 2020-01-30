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  • "Слуга народа" намерена представить законопроект о народовластии в феврале, - депутат Верещук
30 января 2020, четверг, 14:45 17
Политика 2020-01-30T14:47:00+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" намерена представить законопроект о народовластии в феврале, - депутат Верещук

"Слуга народа" намерена представить законопроект о народовластии в феврале, - депутат Верещук

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Слуга народа, Ирина Верещук, народовластие
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена представить законопроект о народовластии в феврале.

Об этом депутат Рады от фракции Ирина Верещук сообщила Українським Новинам.

"На третей сессии, как я слышала от господина Руслана Стефанчука, будет презентовано. То есть, уже в феврале мы имеем презентацию пакета законопроектов о народовластии", - сказала она.

Верещук отметила, что планируется представить проекты по регуляции местного и всеукраинского референдума, о законодательной инициативе и про отзыв местного и народного депутата.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2019 года Президент Владимир Зеленский обещал ограничить свое президентство одним сроком и инициировать первым законопроект о народовластии в случае избрания Президентом.


Ранее Корниенко сообщил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена зарегистрировать в парламенте законопроект о народовластии до конца 2019 года. 

Тем временем "Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников. 

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