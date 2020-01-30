"Слуга народа" намерена представить законопроект о народовластии в феврале, - депутат Верещук

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена представить законопроект о народовластии в феврале.

Об этом депутат Рады от фракции Ирина Верещук сообщила Українським Новинам.

"На третей сессии, как я слышала от господина Руслана Стефанчука, будет презентовано. То есть, уже в феврале мы имеем презентацию пакета законопроектов о народовластии", - сказала она.

Верещук отметила, что планируется представить проекты по регуляции местного и всеукраинского референдума, о законодательной инициативе и про отзыв местного и народного депутата.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2019 года Президент Владимир Зеленский обещал ограничить свое президентство одним сроком и инициировать первым законопроект о народовластии в случае избрания Президентом.



Ранее Корниенко сообщил, что фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена зарегистрировать в парламенте законопроект о народовластии до конца 2019 года.



Тем временем "Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников.



