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  • Отопительный сезон под угрозой: критическую задолженность за газ имеют 18 предприятий
30 января 2020, четверг, 13:45 72
Экономика 2020-01-30T13:50:53+02:00
Українські Новини
Отопительный сезон под угрозой: критическую задолженность за газ имеют 18 предприятий

Отопительный сезон под угрозой: критическую задолженность за газ имеют 18 предприятий

Ярина Вацяк
Нефтегаз, Погашение задолженности, Задолженность, Отопление
Отопительный сезон
Отопительный сезон

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" констатирует, что из 37 производителей тепловой энергии, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках спецобязательств, 19 оплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключения от газоснабжения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК, передают Українськi Новини.

Остальные 18 предприятий получили от "Нефтегаза" письменные уведомления о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 февраля.

По состоянию на 29 января, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа в рамках ПСО необходимо оплатить более 406 млн гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019 года).

Конечный срок расчетов - 30 января.

В список предприятий-должников входят, в частности, "Водотеплосервис" (Калуш, Ивано-Франковская область), "Полтаватеплокомфорт" (Полтава), "ДТЭК Востокэнерго" (Счастье, Луганская область).

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей.

Также Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

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