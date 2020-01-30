В Харькове штормовой ветер повалил деревья в трех районах города

Ночью в Харькове наблюдался ураганный ветер, который повалил деревья в трех районах города. Об этом в четверг, 30 января сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, прошлой ночью спасатели трижды выезжали для распиливания и уборки упавших деревьев.

В частности, в Московском проспекте упавший ствол блокировал движение трамваев, а в Киевском районе упавшее дерево на улице Сумской пробило лобовое стекло автомобиля Mitsubishi.

На Большой Панасовской дерево упало на трамвайные провода и заблокировало движение транспорта: коммунальщикам пришлось ремонтировать контактную сеть.

К утру были распилены и вывезены практически все упавшие деревья.

Последствия непогоды в Харькове. Фото: kh.dsns.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, в некоторых регионах Украины 29 и 31 января прогнозируют значительное ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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