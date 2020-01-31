Стрельцы столкнутся с непониманием, а Овнам поступит важное предложение — гороскоп на пятницу

В год Крысы почти все представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь в лучшую сторону. А о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака не восточного гороскопа в пятницу, 31 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В пятницу Овнам поступит предложение, которое сможет кардинально поменять их жизнь. Но звезды советуют не бросаться в омут с головой, а прежде тщательно все обдумать.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы в пятницу могут попасть в неловкую ситуацию, если начнут в разговорах с окружающими рассуждать о вещах, в которых не разбираются. Звезды советуют говорить лишь о том, что знаете наверняка.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день Близнецы смогут справиться с делами любой сложности. Только важно помнить, что ограничения и препятствия чаще всего надуманы.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки в пятницу должны быть готовы, что весь день они проведут в делах и разъездах. Передохнуть удастся лишь поздним вечером.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды советуют Львам в этот день принимать решения, опираясь только на свои предчувствуя и интуицию. Они уж точно не смогут подвести.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В пятницу Девы могут заинтересоваться темой, которая ранее их никак не привлекала. Это может привести к неожиданным последствиям.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Последнее время у Весов есть ощущение, что им не хватает времени ни на что. Работа начала занимать слишком много времени. Звезды советуют пятницу посвятить отдыху.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов давно волнует проблема, с которой они никак не могут справиться. Есть шанс, что в пятницу Скорпионам неожиданно помогут в ее решении.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы в этот день могут столкнуться с непониманием, которое может привести к проблемам. Звезды советуют четко формулировать и точно выражать свои мысли для того, чтобы избежать этого.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам звезды советуют не принимать радикальных решений в этот день. Следует искать середину во всем.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В пятницу у семейных Водолеев может возникнуть разногласия с партнером. Звезды советуют постараться не допустить, чтобы банальное разногласие превратилось в ссору. Может понадобиться помощь третьего лица.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам провести этот день вне дома. Только так они смогут наконец расслабиться.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в жизни Овнов и Водолеев произойдут большие перемены.