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30 января 2020, четверг, 10:21 40
Верховная Рада и партии 2020-01-30T10:28:07+02:00
Українські Новини
Законы о рынке земли, труде и отмене адвокатской монополии обвалят рейтинг Зеленского, — Волынец

Законы о рынке земли, труде и отмене адвокатской монополии обвалят рейтинг Зеленского, — Волынец

Ярина Вацяк
Михаил Волынец, Адвокатская монополия, Рейтинг Зеленского, Рынок земли
Михаил Волынец. Фото: radiosvoboda.org
Михаил Волынец. Фото: radiosvoboda.org

Депутат Верховной Рады Михаил Волынец (Батькивщина) считает, что принятие законов о рынке земли, нового Труового кодекса и закона об отмене адвокатской монополии, как это предлагает власть, обвалит рейтинг президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Пришли к власти с определенными обещаниями, в частности побороть бедность и заботиться об улучшении жизни украинцев, а делают совсем нелогические вещи. Я думаю, что произойдет обвал рейтингов уже не только исполнительной власти и парламента, а самого президента Зеленского", — считает Волынец.

Он отметил, что в нынешнем виде все эти законопроекты ущемляют права граждан, а на отдельных законах власть манипулирует.

"Они заявляют, что хотят ликвидировать теневую занятость, но на самом деле будут потеряны рабочие места, хотя они говорят, что увеличат рабочие места на 1 млн. Но это неправда, ложь и манипуляция", — отметил Волынец.

Как сообщали Українські Новини, депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За життя") уверен, что посредством принятия законов о рынке земли, нового Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии, власть хочет отобрать у граждан последнее, что у них осталось - землю, трудовые права и право на защиту.

Тем временем, депутат Рады Скороход допускает подкуп нардепов при голосовании за закон об отмене адвокатской монополии.

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