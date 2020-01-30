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30 января 2020, четверг, 08:46 44
Экономика 2020-01-30T08:46:38+02:00
Українські Новини
В 2019 черкасский "Азот" произвел 1,6 млн тонн азотных минудобрений

В 2019 черкасский "Азот" произвел 1,6 млн тонн азотных минудобрений

Александр Дмитриенко
Group DF, Ostchem, Черкасский Азот, Минудобрения

В 2019 году входящее в состав компании Ostchem предприятие "Азот"  (Черкассы) произвело 1,567 млн тонн азотных удобрений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"В 2019 году Черкасский ПАО "Азот", входящий в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, произвел 1 млн 567 тыс. тонн азотных минеральных удобрений", - говорится в нем.

Согласно сообщению, товарной аммиачной селитры было произведено 467,8 тыс. тонн, товарного карбамида – 607,6 тыс. тонн, КАС (Карбамидно Аммиачная Смесь) – 482,5 тыс. тонн, аммиачной воды – 9,6 тыс. тонн, аммиака – 808,6 тыс.тонн (в том числе товарного – 56,3 тыс. тонн).

Неконцентрированной азотной кислоты выпустили – 569,4 тыс. тонн.

"В 2019 году предприятие было обеспечено газом, мы достигли практически 100% загрузки мощностей и роста объемов производства удобрений на 23%. Очень важно, что в этом году нам удалось завершить модернизацию установки по производству жидких комплексных удобрений КАС. Это позволило нарастить объемы производства этого продукта на 86%. Производство карбамида выросло на 36%, товарного аммиака – на 43%", - сказано в сообщении со ссылкой на председателя правления предприятия Виталия Склярова.

По его словам, тренд, который они видят и который сохраняется: в Украине спрос на КАС растет быстрее, чем спрос на другие азотные удобрения.

"Наша стратегия не изменяется: продуктовый портфель предприятия постоянно корректируется в соответствии с рыночным спросом и существующими производственными возможностями. Мы максимально "подстраиваемся" под рынок, но при этом учитываем ценовую конъюнктуру и маржинальность каждого продукта", –  отметил он.

В сообщении отмечается, что производственные результаты 2019 года, которые уже оглашают химические предприятия Украины, свидетельствуют о том, что именно химическая промышленность в ближайшие годы может стать новым драйвером экономики Украины вместе с такими секторами как агро, металлургия и IT.

В 2019 году в проект модернизации установки по производству КАС на черкасском "Азоте" было вложено 17,79 млн гривен.

В результате мощность предприятия по производству жидких удобрений КАС увеличилась вдвое – с 500 тыс. до 1 млн тонн в год.

В 2018 году предприятие произвело 1,3 млн тонн удобрений: 550,8 тыс. тонн товарной аммиачной селитры; 446,9 тыс. тонн товарного карбамида; 265,6 тыс. тонн жидких азотных удобрений (КАС); 15,3 тыс. тонн аммиачной воды.

А также – 39,3 тыс. тонн товарного аммиака и 532,7 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

Как сообщали Українськi Новини, За 11 месяцев 2019 черкасский "Азот" инвестировал в модернизацию и капремонты 188 млн гривен

Российские удобрения попадают на украинский рынок из третьих стран, - предправления черкасского "Азота" Скляров

Черкасский "Азот" входит в холдинг Оstchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, КАС), капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

Группа также развивает компании в сферах сельского хозяйства, медиа и недвижимости.

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