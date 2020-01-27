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27 января 2020, понедельник, 12:10 92
Жизнь 2020-01-27T13:05:05+02:00
Українські Новини
Финал "Стрелы" и новый сериал от Netflix: что смотреть на этой неделе

Финал "Стрелы" и новый сериал от Netflix: что смотреть на этой неделе

Таня Войтюк
Трейлер, Фильмы, Netflix, Гай Ричи, Наши котики, Стрела, сериалы, Дэниел Рэдклифф

Всех ценителей кино ждет насыщенная премьерная неделя в году, так как в последнюю неделю января на экраны выйдет по меньшей мере три ожидаемых фильма, и это без учета сериалов. 

Что посмотреть на неделеГлавные кинопремьеры недели

Сериалы

Стриминговый сервис покажет полный первый сезон детективного триллера "Незнакомец" с Ричардом Армитеджем, а на кабельном канале TBS стартует второй сезон комедийной антологии "Чудотворцы" с Дэниелом Рэдклиффом и Стивом Бушеми.

Вторник, 28 января

1. "Стрела" - выйде десятая серия "Fadeout", которая станет заключительной для восьмого сезона сериала.у

2. "Явление" - первый сезон фантастической драмы завершится тринадцатой серией Killshot Pt. 2. Телеканал ABC пока не делал официальных заявлений в отношении будущей судьбы сериала.

Четверг, 30 января

1. "Незнакомка" от Netflix - Адам Прайс — счастливый муж и отец, чья жизнь летит под откос, когда незнакомка раскрывает ему секрет о его супруге Коринн. Шокирующее открытие превращает жизнь Адама в смертельно опасную интригу, где любая неосторожность может привести к гибели.

2. "Зло" - заключительная серия сериала. 

3. "Хорошее место" - тринадцатая серия "When You're Ready" станет заключительной для четвертого сезона и сериала.

Фильмы

Маленькие женщины (30 января)

Удивительный фильм, снятый по ставшему мировой классикой одноименному роману Луизы Мей Олкотт. Сюжет рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие фильма разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

1917 (30 января)

События разворачиваются в разгар Первой мировой войны. Английский штаб отправляет двух молодых солдат Скофилда и Блэйка на невыполнимую миссию. За невозможно короткий срок им необходимо пересечь территорию врага и доставить чрезвычайно важное послание, которое предотвратит бойню и спасёт жизни сотням их соратников, в том числе родному брату Блэйка.

Джентльмены (30 января)

Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдётся без перестрелок и парочки несчастных случае.

Наши котики (30 января)

2014 год. На Украину пришел враг, поэтому пора ее защищать. Без опыта, без нормальной оружия и продовольственного обеспечения, тысячи добровольцев ушли на фронт. И вот собрались вместе продавец цветов, футбольный тренер, инженер и актер. Однажды, во время боевого дежурства, которое должно стать едва ли не самым скучным, с собратьями случилась неприятность.

Как сообщали Українські Новини, Netflix выпустит документальны фильм о жизни Тейлор Свифт с певицей в главной роли.

Также обнародован рейтинг лучших сериалов 2019 года по версии BBC Culture.

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