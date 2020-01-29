Звільнений з "Укрзалізниці" Кравцов похвалився "не маленькою компенсацією" за дострокове розірвання контракту

Звільнений голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Кравцов очікує виплати грошової компенсації за дострокове розірвання контракту з ним. Про це Кравцов написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Майже всі KPI (ключові показники ефективності - англ. Key Performance Indicators) виконані (достроково і прогнозовано), в 2019-му було кілька історичних рекордів: фінансових і у перевезеннях, реалізовані масштабні інфраструктурні проекти, ну і майбутнє IPO, як лакмусовий папір успішних реформ. Таким чином, формальних підстав для звільнення членів наглядової ради не знайшлося", - написав він. За його словами, 28 січня було прийнято рішення щодо дострокового розірвання контракту з боку роботодавця з відповідною грошовою компенсацією керівнику. "Вона (компенсація) - не маленька, скажу відразу. Але, це - рішення акціонера. Зі свого боку, я був готовий продовжити роботу в транспортному секторі без грошових виплат за контрактом", - додав Кравцов. При цьому він зазначив, що "Укрзалізниця" знаходиться в одному з своїх найкращих часів практично за всіма показниками. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці". Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу на Кравцова і голови наглядової ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунера у зв'язку зі зловживаннями під час відпочинку.