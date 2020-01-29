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29 января 2020, среда, 20:58 28
Общество 2020-01-29T21:02:44+02:00
Українські Новини
Досадная ошибка: итальянский ведущий извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией"

Досадная ошибка: итальянский ведущий извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией"

Валерия Драгомирова
Посольство Украины в Италии, Извинения, Публичные извинения, Малороссия

Ведущий итальянского телеканала RAI, который заявил в телеэфире, что "Малая Россия - второе название Украины", назвал свое высказывание "досадной непреднамеренной ошибкой".

Об этом сообщило посольство Украины в Италии, передают Українські Новини. 

Накануне украинские дипломаты обратились к руководству ТРК RAI с требованием откорректировать такие высказывания. Не получив никакого ответа, посольство решило вынести действия ведущего в публичное пространство.

В среду посольство проинформировало, что Флавио Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "Малая Россия" в прямом эфире на телеканале "RAI - 1".

"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребление Малая Россия в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины", - сообщило посольство на своей Facebook-странице, выложив запись эфира с признанием ведущего.



Как сообщали Українські Новини, в МИД Украины выступают за расследование высказываний председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина об угрозах выхода областей из состава Украины.

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