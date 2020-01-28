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28 января 2020, вторник, 12:31 46
Внешняя политика 2020-01-28T12:43:10+02:00
Українські Новини
В эфире итальянского телеканала ведущий назвал Украину "Малой Россией": посольство Украины в Италии протестует

В эфире итальянского телеканала ведущий назвал Украину "Малой Россией": посольство Украины в Италии протестует

Валерия Драгомирова
Посольство Украины в Италии, Италия, Протест, Малороссия
Телеканал. Фото:
Телеканал. Фото: "112 Украина"

Посольство Украины в Италии протестует против названия Украины "Малой Россией" в эфире итальянского телеканала RAI.

Об этом говорится в письме Посольства Украины в Италии, размещенном на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В связи с некорректным и, даже, оскорбительным высказывание ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале "RAI" (26 января 2020 года), что "Малая Россия - это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно сообщена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия", - говорится в нем.

После выхода в эфир программы посольство обратилось к телеканалу, но до сих пор не получило никакого ответа.

По этой причине было принято решение обнародовать официальное письмо.

Как сообщали Українські Новини, в МИД Украины выступают за расследование высказываний председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина об угрозах выхода областей из состава Украины.


Ранее в МИД Украины назвали безосновательными обвинения Израиля в прославлении антисемитизма. 

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