В эфире итальянского телеканала ведущий назвал Украину "Малой Россией": посольство Украины в Италии протестует

Посольство Украины в Италии протестует против названия Украины "Малой Россией" в эфире итальянского телеканала RAI.

Об этом говорится в письме Посольства Украины в Италии, размещенном на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В связи с некорректным и, даже, оскорбительным высказывание ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале "RAI" (26 января 2020 года), что "Малая Россия - это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно сообщена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия", - говорится в нем.

После выхода в эфир программы посольство обратилось к телеканалу, но до сих пор не получило никакого ответа.

По этой причине было принято решение обнародовать официальное письмо.

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