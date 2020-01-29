Прикра помилка: італійський ведучий вибачився за те, що назвав Україну "Малою Росією"

Ведучий італійського телеканалу RAI, який заявив в телеефірі, що "Мала Росія - друга назва України", назвав своє висловлювання "прикрою ненавмисною помилкою".



Про це повідомило посольство України в Італії, передають Українські Новини.



Напередодні українські дипломати звернулися до керівництва ТРК RAI з вимогою відкоригувати такі висловлювання. Не отримавши ніякої відповіді, посольство вирішило винести дії ведучого в публічний простір.

У середу посольство поінформувало, що Флавіо Инсінна публічно визнав некоректність вживання словосполучення "Мала Росія" в прямому ефірі на телеканалі "RAI - 1".

"Шановний пане посол, я ознайомився з вашим листом, в якому було зазначено про сприйняття вживання Мала Росія щодо України як образи. У цьому зв'язку хотів би підкреслити, що це була прикра ненавмисна помилка. Україна - це прекрасна країна, і я хотів би передати привіт послу і всьому чудового народу України", - повідомило посольство на своїй Facebook-сторінці, виклавши запис ефіру з визнанням ведучого.







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