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23 января 2020, четверг, 08:50 381
Общество 2020-01-23T08:51:54+02:00
Українські Новини
Украину наводнили новые поддельные 200 гривен: как распознать фальшивку

Украину наводнили новые поддельные 200 гривен: как распознать фальшивку

Таня Войтюк
НБУ, Подделка, Подделки, фальшивые деньги, банкноты, Купюры
Купюры по 200 гривен
Купюры по 200 гривен

Новый вид качественных фальшивых гривен появился в Украине. Их очень сложно отличить от настоящих, а о том, что купюра поддельная, узнают, лишь когда она доходит до банка.

Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №50-0006/2697, пишет "Страна".

Речь идет о банкнотах номиналом в 200 гривен 2007 года выпуска. Купюры изготовлены на качественной специально защищенной бумаге, и на деньгах присутствует ряд защитных элементов.

В НБУ отметили, что поддельные купюры "нарисованы" под серию 2007 года, но год выпуска на них указан 2014-й. По всей площади банкноты виден водяной знак в виде темных и светлых букв "S".

Банкнота сзади. Фото: СтранаБанкнота сзади. Фото: Страна

Банкнота. Фото: СтранаБанкнота спереди. Фото: Страна

Фальшивомонетчики повторили защитные элементы подлинных купюр:

  • многотоновый водяной знак - портрет Леси Украинки имитирован на противоположной стороне белым цветом;
  • в толще бумаги есть защитная лента, текст на ней читается;
  • флуоресценцию ленты в ультрафиолете имитировали - голубой и желтый цвета приближены к оригиналу. Имитация флуоресценции ленты не совпадает с ее печатным изображением, которое видно в УФЛ в виде темной полосы;
  • невидимые при дневном свете защитные волокна имитированы печатью, в УФЛ имеют красного и зеленого цвета флуоресценцию, как и у подлинных купюр.

Какие признаки фальшивомонетчикам не удалось повторить достоверно:

  • все изображения выполнены цветной струйной печатью, при этом цвета лишь приближены к цветам настоящих банкнот;
  • рельефность элементов печати можно "нащупать", но иммитация тиснения не совпадает с напечатанным изображениями;
  • УФ-защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений лишь приближены к оригиналу, при этом флуоресценция не совпадает с напечатанными изображениями;
  • эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового номинала "200" на лицевой стороне купюры не имитирован;
  • части сквозного элемента (цифры "200") при рассмотрении банкноты на свет в подделках совпадают;
  • латентное изображение номинала "200" не имитировано;
  • микротексты читаются частично.

В Нацбанке также обнародовали серийные номера, под которыми появляются подделки: ББ 3999969, ББ 9660933, ББ 9953999, БТ 5509969, БТ 6006653, БТ 6699969, БТ 6935055, БТ 6935003, БТ 9369653, ТБ 0333535, ТБ 3630933, ТБ 5063995, ТБ 6955993, ТБ 9053935, ТТ 6003969, ТТ 9909363, ТТ 990936.

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.

Кроме того, специалисты дали прогноз главных экономических показателей на первый квартал 2020 года: инфляция, цены на газ и бензин, средняя зарплата и курс гривны к доллару.

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