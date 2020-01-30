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30 января 2020, четверг, 07:20 97
Общество 2020-01-30T07:30:03+02:00
Українські Новини
За годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч рек

За годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч рек

Елена Новикова
Маловодие, Реки, Питьевая вода, загрязнение рек, Исчезновение рек
Река в Карпатах
Река в Карпатах

Стремительное изменение климата, и загрязнение вод являются причинами того, что в нашей стране исчезают реки. Только за годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч малых рек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Экологической Рады Украины.

Несмотря на то, что в Украине 63 тысячи рек, 400 тысяч прудов, 1 100 водохранилищ, 1 млн 300 тысяч га пресной воды, наша страна значится как маловодной. Маловодность – это одна из причин исчезновения малых рек в Украине. За годы независимости исчезло более 10 000 рек. Наглядным примером могут служить реки Ирпень и Буча в Киевской области. Из-за преступного отношения к ним эти живописные реки погибают. Бесснежные зимы также являются причиной того, что реки исчезают.

Водные источники загрязнены до такой степени, что из них нельзя брать питьевую воду. Только в 2019 году в отечественные водоемы было сброшено более 2 млрд кубометров различных стоков. 1/3 из них неочищенные. 

Последние исследования, проводимые по заказу Всемирного банка, поместили Украину на 125 место из 180 стран по количеству питьевой воды на душу населения. Украина стоит между Чадом и Суданом, африканскими странами. А если брать засушливую Херсонскую область, то там обстоят дела гораздо хуже.

Как сообщали Українські Новини, температура океана растет с рекордной скоростью.

Также в Украине в 2140 водоемах вымерли почти все живые водные ресурсы.

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