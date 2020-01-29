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29 січня 2020, середа, 18:29 5
Економіка 2020-01-29T18:48:06+02:00
Українські Новини
У 2019 році українці задекларували 101 млрд гривень доходів

У 2019 році українці задекларували 101 млрд гривень доходів

Анна Рудык
декларація про доходи, електронні декларації, Декларування доходів, електронна декларація
Декларація. Фото: ar.volyn.ua
Декларація. Фото: ar.volyn.ua

638 тис. громадян задекларували 101,8 млрд гривень доходів в 2019 році. Про це йдеться в повідомленні Податкової служби, передають Українські Новини.

Наголошується, всього було задекларовано отримані в 2018 році доходи на загальну суму 101,8 млрд гривень, що на 39% більше, ніж у 2018 році за доходами, отриманими за попередній рік.

Відповідно зросла сума податку на доходи фізичних осіб, яка задекларована платником до сплати.

Вона досягла понад 3,4 млрд гривень, що на 46% більше, ніж за попередній рік.

Також на 63% зросла задекларована до сплати сума військового збору і становила близько 494 млн гривень.

Зазначається, що зростання кількості поданих декларацій сталося майже у всіх регіонах України, що вплинуло і на збільшення податкових надходжень до бюджету.

"Рівень податкової культури громадян підвищується. Доказом цього є відповідні результати. Зі свого боку Податкова служба максимально сприяє інформуванню українців і забезпечує надання якісного сервісу, аби процедура декларування була доступною і максимально зручною для всіх громадян", - зазначив голова Податкової служби Сергій Верланов.

Як повідомляли Українські Новини, українці почали звітувати про доходи: як подати декларацію.

Також до кінця січня в Міністерстві економіки складуть список автовласників, яких зобов'яжуть заплатити податок.

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