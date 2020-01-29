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29 января 2020, среда, 16:47 23
Общество 2020-01-29T16:49:09+02:00
Українські Новини
Почти половина украинцев против импорта газа из России, - опрос

Почти половина украинцев против импорта газа из России, - опрос

Валерия Драгомирова
Соцопрос, Рейтинг, Украинцы, Импорт газа, Россия
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

41% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступают против импорта газа из России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам задавался вопрос, как вы относитесь к импорту Украиной газа из нижеперечисленных стран (если существует такая потребность и техническая возможность).

28% граждан выступают за импорт газа из России, 26% - относятся нейтрально к этому вопросу, 6% - затруднились ответить, 41% - выступают против.

При этом 37% опрошенных позитивно относятся к импорту газа из стран Европы, 32% - нейтрально, 9% - затруднились ответить, 23% - выступают против.

34% респондентов выступают за импорт газа из Беларуси, 33% - относятся нейтрально к этому вопросу, 9% - затруднились ответить, 24% - выступают против.

Опрос проводился с 18 по 23 января 2020 года.

Было опрошено 2 тыс. респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Россия подписали 5-летний контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года.

27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

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