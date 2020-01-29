підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 січня 2020, середа, 17:46 5
Шоу-бізнес 2020-01-29T18:30:02+02:00
Українські Новини
У співачки MARUV вкрали дорогоцінностей на більш ніж два мільйони, - ЗМІ

У співачки MARUV вкрали дорогоцінностей на більш ніж два мільйони, - ЗМІ

Кира Молчанова
пограбування зірок, крадіжка дорогоцінностей, крадіжка, MARUV
Співачка MARUV. Фото: Instagram співачки
Співачка MARUV. Фото: Instagram співачки

В сумочці, яку викрали з машини української співачки Ганни Корсун, що співає під псевдонімом MARUV, знаходилися гроші, золоті прикраси з діамантами та брендова біжутерія. Про це розповіла "КП в Україні" з посиланням на свої джерела.

У поліції розповіли про затримання громадянина Грузії, якого підозрюють у крадіжці сумки співачки. Зараз він перебуває під арештом, але може вийти під заставу в 630 тисяч гривень. Крадіжка кваліфікується як в "особливо великих розмірах".

За даними видання, серед вкраденого були гроші: 4000 євро, 2000 доларів, 5000 рублів, 2000 албанських леків, 2000 дирхамів (валюта ОАЕ), 200 гривень та банківські картки.

Також викрали ювелірні прикраси (сережки і три персні з діамантами) і бреновдую біжутерію – срібні сережки з камінням, сережки під золото, якірний ланцюжок з кулоном, три чоловічі браслети зі шкіри та золота.

Всього вкрадено прикрас на загальну суму 2 372 754 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, зловмисника, який обікрав автомобіль відомої співачки MARUV в Києві, заарештували на два місяці. Раніше співачку пограбували в аэропоту "Бориспіль". У той раз у MARUV теж вкрали біжутерію.

Більше новин про: пограбування зірок крадіжка дорогоцінностей крадіжка MARUV

Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці"
За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%
Новини
Підлітки від 14 до 16 років можуть перетинати КПВВ на Донбасі за свідоцтвом про народження до травня 18:55
Новий керівник Держкіно пов'язана з одним із ключових людей в "Слузі народу", - ЗМІ 18:47
Бізнесмен Ярославський назвав "конструктивної" урядову стратегію реконструкції доріг 18:32
У 2019 році українці задекларували 101 млрд гривень доходів 18:29
Льовочкіна розповіла в ПАРЄ, що злочини проти журналістів в Україні залишаються безкарними 18:15
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору 07:30
У Києві спіймали іноземця, який пограбував MARUV 21:45
більше новин
Це атака на свободу слова: НСЖУ відмовилася обговорювати законопроект Мінкульту про дезінформацію 09:47
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
більше новин
"Слуги народу" пропонують доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok