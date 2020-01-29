У співачки MARUV вкрали дорогоцінностей на більш ніж два мільйони, - ЗМІ

В сумочці, яку викрали з машини української співачки Ганни Корсун, що співає під псевдонімом MARUV, знаходилися гроші, золоті прикраси з діамантами та брендова біжутерія. Про це розповіла "КП в Україні" з посиланням на свої джерела.

У поліції розповіли про затримання громадянина Грузії, якого підозрюють у крадіжці сумки співачки. Зараз він перебуває під арештом, але може вийти під заставу в 630 тисяч гривень. Крадіжка кваліфікується як в "особливо великих розмірах".

За даними видання, серед вкраденого були гроші: 4000 євро, 2000 доларів, 5000 рублів, 2000 албанських леків, 2000 дирхамів (валюта ОАЕ), 200 гривень та банківські картки.

Також викрали ювелірні прикраси (сережки і три персні з діамантами) і бреновдую біжутерію – срібні сережки з камінням, сережки під золото, якірний ланцюжок з кулоном, три чоловічі браслети зі шкіри та золота.

Всього вкрадено прикрас на загальну суму 2 372 754 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, зловмисника, який обікрав автомобіль відомої співачки MARUV в Києві, заарештували на два місяці. Раніше співачку пограбували в аэропоту "Бориспіль". У той раз у MARUV теж вкрали біжутерію.