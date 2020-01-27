В Киеве поймали иностранца, который ограбил MARUV

Злоумышленника, который обокрал автомобиль известной певицы Maruv в Киеве, арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, сообщается, что по ходатайству местной прокуратуры №10 злоумышленнику избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

Отмечается, что иностранцу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 УК Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 630 тыс. гривен. По состоянию на 27 января 2020 года залог не внесен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 11 января 2020 года на улице Богдана Хмельницкого неизвестный путем разбития заднего стекла в автомобиле похитил из салона сумку с деньгами и драгоценностями потерпевшей.

Как сообщали Українські Новини, в конце апреля певицу Maruv вновь обокрали в украинском аэропорту. Артистка предполагает, что это сделали сотрудники компании "Международные авиалинии Украины".

Ранее в аэропорту "Борисполь" украли "драгоценности" из чемодана MARUV.