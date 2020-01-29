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29 января 2020, среда, 15:18 46
Кабмин 2020-01-29T15:23:12+02:00
Українські Новини
Детям из малообеспеченных семей передадут 23 тонны нерастаможенных игрушек

Детям из малообеспеченных семей передадут 23 тонны нерастаможенных игрушек

Ярина Вацяк
Дети, Кабмин, Таможня, Игрушки
Контейнеры с игрушками.Фото: telegram/Zelenskiy_official
Контейнеры с игрушками.Фото: telegram/Zelenskiy_official

Кабинета Министров на заседании в среду решил передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детским домам и больницам, детям из малообеспеченных семей и детям украинских военных.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Правительство приняло решение о передаче игрушек, которые находятся на складах Новой таможни, детям украинских военных, социально незащищенным семьям, а также в детские дома и больницы", - написал он.

Ранее Президент Владимир Зеленский в социальной сети Facebook сообщил, что в конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

Общий вес груза составляет более 23 тонн.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил Кабмину передать 23 тонны нерастаможенных игрушек детским домам и больницам, детям из малообеспеченных семей и детям украинских военных.

Ранее Зеленский засветился в магазине игрушек: купил подарок на 7-летие сына за 9000 гривен.

 

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