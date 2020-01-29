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  • В Совете Европы выступили за отдельный закон для регулирования печатных и онлайн СМИ
29 января 2020, среда, 14:50 46
Политика 2020-01-29T14:50:35+02:00
Українські Новини
В Совете Европы выступили за отдельный закон для регулирования печатных и онлайн СМИ

В Совете Европы выступили за отдельный закон для регулирования печатных и онлайн СМИ

Ольга Фандорина
Закон о медиа, Криштина Розгони, Совет Европы
Эксперт совета Европы Криштина Розгони. Скриншот видеотрансляции презентации
Эксперт совета Европы Криштина Розгони. Скриншот видеотрансляции презентации

Эксперт совета Европы Криштина Розгони считает, что регулировать деятельность печатным и онлайн медиа целесообразнее регулировать отдельным законом, а не вмести с аудиовизуальными СМИ, как это делается в законопроекте 2693 "О медиа".

Об этом она заявила на публичном обсуждении законопроекта.

Розгони отметила, что большинство положений в законе регулируют аудиовизуальные СМИ, но некоторые пункты относятся к печатным и онлайн СМИ.

"Это немного сбивает с толку. И это нужно учитывать. Лучше их тут вообще не охватывать, а сделать это в другом законе".

Эксперт подчеркнула, что такие СМИ должны подлежать регулированию, но не такому, как аудиовизуальные медиа.

Также Розгони отметила, что отдельным законом должные регулироваться фундаментальные принципы, касающиеся деятельности журналистов, их прав, защиты источников, свободы прессы.

Как сообщали Українськi Новини,  законопроект №2693 "О медиа" расширяет права Нацсовета по телевидению и предоставляет ему право регулировать также печатные и онлайн СМИ, требовать в суде их закрытия или блокирования доступа к сайтам за нарушения.

Он внесен в Раду 11 депутатами от "Слуги Народа", в том числе и руководителем парламентского комитета по информполитике Александром Ткаченко.

Тем временем, Томиленко считает, что законопроект Министерства культуры о медиа является враждебным к украинским журналистам и имеет целью контроль над СМИ и журналистами.

Членам Нацрады хотят в 5 раз поднять зарплату по новому закону "О медиа".

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