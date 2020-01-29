Вийшов перший трейлер бойовика "Форсаж 9"

Кінокомпанія Universal Pictures в один день опублікувала тизер і трейлер бойовика "Форсаж 9" ("The Fast Saga"), прем'єру якого переносили на рік. Відео опубліковано в YouTube.

Прем'єра стрічки відбудеться 22 травня 2020 року, але в найближчу п'ятницю вийде ще один трейлер – довший і докладніший.

https://www.youtube.com/watch?v=nEkmI7e36PE" frameborder="0" allowfullscreen> У ролику тривалістю близько хвилини ми бачимо Домініка Торетто (Він Дізель), Летті Ортіс (Мішель Родрігес) і їх сина, які живуть спокійним життям на віддаленій фермі. Але сімейну ідилію щось ось-ось порушить, і Летті передає дитині хрестик Торетто, кажучи, що це "захисть від того, що буде".

Крім трейлера студія опублікувала короткий ролик – динамічну нарізку кадрів з машинами, гонками, танцюючими дівчатами і Віном Дізелем в образі головного героя стрічки. Це анонс концерту, на якому буде представлений безпосередньо трейлер "Форсаж 9" ("The Fast Saga").

https://www.youtube.com/watch?v=VKx_gzIKPUM" frameborder="0" allowfullscreen>

В офіційному аккаутне Twitter також з'явився постер до фільму. На ньому ми бачимо героя Віна Дізеля через лобове скло машини. На дзеркалі висить сімейний хрестик.

Головні ролі у фільмі виконали Шарліз Терон, Фін Коул, Хелен Міррен, Мішель Родрігес, Джон Сіна, Тайріз Гібсон та інші.

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