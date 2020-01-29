підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 січня 2020, середа, 15:44 5
Афіша 2020-01-29T17:00:02+02:00
Українські Новини
Вийшов перший трейлер бойовика "Форсаж 9"

Вийшов перший трейлер бойовика "Форсаж 9"

Кира Молчанова
бойовик, Фільми, Він Дізель, Трейлер, Трейлер фільму, Форсаж, Форсаж 9

Кінокомпанія Universal Pictures в один день опублікувала тизер і трейлер бойовика "Форсаж 9" ("The Fast Saga"), прем'єру якого переносили на рік. Відео опубліковано в YouTube.

Прем'єра стрічки відбудеться 22 травня 2020 року, але в найближчу п'ятницю вийде ще один трейлер – довший і докладніший.

У ролику тривалістю близько хвилини ми бачимо Домініка Торетто (Він Дізель), Летті Ортіс (Мішель Родрігес) і їх сина, які живуть спокійним життям на віддаленій фермі. Але сімейну ідилію щось ось-ось порушить, і Летті передає дитині хрестик Торетто, кажучи, що це "захисть від того, що буде".

Крім трейлера студія опублікувала короткий ролик – динамічну нарізку кадрів з машинами, гонками, танцюючими дівчатами і Віном Дізелем в образі головного героя стрічки. Це анонс концерту, на якому буде представлений безпосередньо трейлер "Форсаж 9" ("The Fast Saga").

В офіційному аккаутне Twitter також з'явився постер до фільму. На ньому ми бачимо героя Віна Дізеля через лобове скло машини. На дзеркалі висить сімейний хрестик.

Головні ролі у фільмі виконали Шарліз Терон, Фін Коул, Хелен Міррен, Мішель Родрігес, Джон Сіна, Тайріз Гібсон та інші.

Раніше Українські Новини писали, які серіали можна подивитися цього тижня.

Також стало відомо, на які прем'єри фільмів можна сходити у кіно наприкінці січня.

Більше новин про: бойовик Фільми Він Дізель Трейлер Трейлер фільму Форсаж Форсаж 9

Кінопрем'єри тижня: що подивитися у кінці січня...
На наступному тижні в прокат виходить неполіткорек...
Двійник Віна Дізеля виконував замість нього трюк і...
Опубліковано новий трейлер трилера "Секція ритму":...
Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці"
"Нафтогаз" знизив на лютий ціни на газ для промспоживачів
Новини
Майже половина українців проти імпорту газу з Росії, - опитування 16:56
За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2% 16:32
"Слуги народу" пропонують доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників 16:30
Федерація роботодавців заявила про свавілля силовиків щодо "Укрлендфармінгу" 16:24
Росія хоче спростити отримання громадянства для українців 16:07
більше новин
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору 07:30
У Києві спіймали іноземця, який пограбував MARUV 21:45
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
більше новин
Гончарук та ЄС домовилися ні за що не повертати Приватбанк Коломойському
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok