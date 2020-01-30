Львам стоит остерегаться конфликтов, а Скорпионов ждет сюрприз — гороскоп на четверг

Большинство представителей восточного гороскопа в год Крысы смогут улучшить свою жизнь. А о том, какие перемены приготовили звезды для всех знаков зодиака не восточного гороскопа в четверг, 30 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака зодиака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскоп.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В четверг окружающие будут отвлекать Овнов от важных дел разговорами. Никому не хочется провести день за пустой болтовней, но не стоит отказываться от разговоров. Иначе Овны могут пропустить действительно важную информацию.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В этот день в Тельцах проснется ораторский дар. Звезды советуют не упускать этот шанс, ведь к Тельцам в четверг будут прислушиваться.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам порой очень сложно сосредоточиться на чем-то одном. В четверг это качество обострится. В этот день звезды советуют не распыляться на все подряд, а постараться четко определить важность того или иного дела. А проблемы решать по мере их поступления.

Рак (21 июня – 22 июля)

В четверг Раки столкнутся с большим количеством мелких проблем, которые необходимо будет решить здесь и сейчас. Звезды советуют тщательно обдумывать каждый шаг.

Лев (23 июля – 22 августа)

В четверг звезды советуют Львам остерегаться конфликтов и не вступать в серьезные дискуссии. Также этот день станет началом больших перемен в жизни Львов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В четверг Девам стоить держаться в стороне от всех дел, которые связаны с финансами. Также в этот день Девы почувствуют прилив творческого вдохновения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды в этот день советуют Весам внимательно следить за своими словами. Есть риск, что Весы в этот день могут случайно сказать лишнего и обидеть кого-то близкого.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В четверг Скорпионам преподнесут неожиданный подарок. Также звезды советуют Скорпионам обратить внимание на свое здоровье.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В четверг звезды советуют Стрельцам отнестись внимательно к своей работе. Не стоит выполнять обязанности кое-как, ведь есть риск, что потом заставят все переделывать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В четверг звезды советуют Козерогам не вступать в споры, не участвовать в соревнованиях и пари. Удача будет не на их стороне.

Водолей (20 января –18 февраля)

Водолеям звезды советуют перестать бояться перемен и начать действовать. Даже маленькие шаги в этом направлении помогут улучшить жизнь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В четверг звезды советуют Рыбам прислушиваться к своей интуиции. Она подскажет то, как следует поступить в сложной ситуации.

Как сообщали Українські Новини, астролог рассказал о том, какие изменения произойдут в жизни Весов и Раков.