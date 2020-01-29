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29 января 2020, среда, 09:34 29
Кабмин 2020-01-29T09:34:47+02:00
Українські Новини
Кабмин сегодня проведет заседание

Кабмин сегодня проведет заседание

Надежда Комендантова
Заседание Кабмина, Алексей Гончарук, Заседание, Кабмин, Правительство
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 29 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 11:00 и пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

При этом оно пройдет в закрытом для СМИ режиме.

По его итогам на 13:15 планируется брифинг.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук после скандального обнародования якобы прослушивания его разговора подал заявление об отставке.

15 января в Интернете была распространена аудиозапись совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Также СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ.

 

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