Кабмин сегодня проведет заседание

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 29 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 11:00 и пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

При этом оно пройдет в закрытом для СМИ режиме.

По его итогам на 13:15 планируется брифинг.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук после скандального обнародования якобы прослушивания его разговора подал заявление об отставке.

15 января в Интернете была распространена аудиозапись совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Также СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ.