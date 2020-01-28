На Донбассе два бойца ВСУ подорвались на взрывном устройстве

Боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) во вторник, 2 украинских военнослужащих ранены в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 3 обстрела вблизи Лебединского и Березового.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 6 раз обстреляли украинские позиции: возле Новолуганского, Орехово и Новотошковского.

Во вторник в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве 2 военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе накануне дня рождения погиб боец 28-й ОМБр.

Ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, стало известно, что погиб командир отделения ВСУ Антон Хоба.