В начале года долги по зарплате уменьшились: где наибольшая задолженность по выплатам

На 1 января 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 5,8% по сравнению с 1 декабря до 3 034,412 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 565,470 млн гривен, Луганской – 475,552 млн гривен и Харьковской – 366,802 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2020 года:

На 1 января 2020 года, млн гривен в % к 01.12.2019 Всего 3 034,412 94,2 Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 29,500 107,7 Промышленность 2 412,360 96,2 - Добывающая промышленность 735,930 112,3 - Обрабатывающая промышленность 1 598,488 96,2 - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 38,760 46,7 - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 39,182 36,8 Строительство 43,276 68,0 Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 40,820 101,0 Транспорт и связь 210,177 98,0 Временное размещение и организация питания 0,364 70,1 Информация и телекоммуникации 6,448 101,8 Финансовая деятельность 10,994 100,4 Операции с недвижимостью 51,830 99,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 182,712 93,2 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 11,331 96,9 Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 3,614 83,1 Образование 13,323 25,7 Здравоохранение и социальная помощь 17,583 52,0 Искусство, спорт, развлечения и отдых: – – Предоставление других услуг 0,082 79,6

Как сообщали Українські Новини, на 1 декабря 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 6,3% по сравнению с 1 ноября до 3 220,898 млн гривен.

Также в декабре 2019 года средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 14,8%, или на 1 585 гривен до 12 264 гривен в месяц.