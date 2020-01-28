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28 января 2020, вторник, 19:16 21
Экономика 2020-01-28T19:16:10+02:00
Українські Новини
В начале года долги по зарплате уменьшились: где наибольшая задолженность по выплатам

В начале года долги по зарплате уменьшились: где наибольшая задолженность по выплатам

Анна Рудык
Зарплата, Зарплаты в Украине, Задолженность по заработной плате, Долги по зарплате
Деньги
Деньги

На 1 января 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 5,8% по сравнению с 1 декабря до 3 034,412 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 565,470 млн гривен, Луганской – 475,552 млн гривен и Харьковской – 366,802 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2020 года:

  На 1 января 2020 года, млн гривен в % к 01.12.2019
Всего 3 034,412 94,2
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 29,500 107,7
Промышленность 2 412,360 96,2
- Добывающая промышленность 735,930 112,3
- Обрабатывающая промышленность 1 598,488 96,2
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 38,760 46,7
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами 39,182 36,8
Строительство 43,276 68,0
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 40,820 101,0
Транспорт и связь 210,177 98,0
Временное размещение и организация питания 0,364 70,1
Информация и телекоммуникации 6,448 101,8
Финансовая деятельность 10,994 100,4
Операции с недвижимостью 51,830 99,5
Профессиональная, научная и техническая деятельность 182,712 93,2
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 11,331 96,9
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 3,614 83,1
Образование 13,323 25,7
Здравоохранение и социальная помощь 17,583 52,0
Искусство, спорт, развлечения и отдых:
Предоставление других услуг 0,082 79,6

Как сообщали Українські Новини, на 1 декабря 2019 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 6,3% по сравнению с 1 ноября до 3 220,898 млн гривен.

Также в декабре 2019 года средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 14,8%, или на 1 585 гривен до 12 264 гривен в месяц.

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