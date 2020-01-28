Соратник Зеленського хоче обкласти ПДВ Google, YouTube, Facebook, Netflix, Аmazon, Booking та інші діджитал

Депутат Верховної Ради ("Слуга Народу") пропонує парламенту ввести податок на додану вартість на електронні послуги, які поставляються в Україну нерезидентами.

Про це йдеться в законопроекті №2634, який зареєстрований в Раді 19 грудня, передають Українські Новини.

Депутат пропонує включити у визначення електронних послуг постачання зображень, текстів (фото, електронні книги), музичних творів, відеопродукції, ігор та послуг з участі в азартних іграх, надання доступу до інформаційних, комерційних, освітніх і розважальних ресурсів, зберігання даних за допомогою хмарних технологій.

Крім того, під визначення електронних послуг потрапляють постачання програмного забезпечення і поновлень до нього і його обслуговування, надання рекламних послуг в інтернеті та на електронних ресурсах, баз даних на електронних носіях, надання консультаційних послуг по електронній пошті, надання доступу до Інтернету.

У пояснювальній записці Гетманцев послався на практику законодавства як ЄС, так і Росії.

Таким чином, платниками ПДВ можуть стати більшість найбільших транснаціональних компаній, що ведуть свою діяльність в Інтернеті або через Інтернет ( Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Аmazon, Booking.com і так далі).

При цьому, в перехідних положеннях Гетманцев пропонує звільнити до 2023 року від ПДВ програмне забезпечення, що поставляється нерезидентами.

Як повідомляли Українські Новини, оприлюднений топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні.

Також соцмережі обговорювали ідею "слуг народу" обкласти податками Netflix і YouTube.