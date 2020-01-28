На Черкащине двое мужчин избили работницу "Укрзализныци"

На Черкащине двое мужчин набросились на дежурную по переезду и избили ее. Инцидент случился посреди ночи на перегоне Цветково-Владимировка. Об этом сообщает пресс-служба "Укразализныци".

Сообщается, что железнодорожница с травмами головы попала в больницу. Об этом случае проинформировали правоохранительные органы. Они зарегистрировали уголовное производство.

"К сожалению, такие случаи не редкость. Чаще всего при исполнении служебных обязанностей от агрессивных действий граждан страдают проводники, работники вокзалов, дежурные по переездам. В прошлом году зафиксировано 23 случая нападений на железнодорожников", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 20 января четверо пассажиров избили проводника поезда Киев-Ивано-Франковск из-за замечания о том, что курить в табмуре запрещено.

Как сообщали Українські Новини, в декабре футбольные болельщики разгромили вагон поезда, который следовал по маршруту Нежин-Киев. Они сорвали 35 сидений, стоп-кран, а также поджигали петарды и файеры.

Ранее в Закарпатской области на въезде в город Тячев пассажирский поезд врезался в грузовик.