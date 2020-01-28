подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
28 января 2020, вторник, 15:37 157
Происшествия 2020-01-28T15:37:37+02:00
Українські Новини
На Черкащине двое мужчин избили работницу "Укрзализныци"

На Черкащине двое мужчин избили работницу "Укрзализныци"

Елена Новикова
Укрзализныця, Пассажирский поезд, Хулиганы, Нападение
Поезд
Поезд

На Черкащине двое мужчин набросились на дежурную по переезду и избили ее. Инцидент случился посреди ночи на перегоне Цветково-Владимировка. Об этом сообщает пресс-служба "Укразализныци".

Сообщается, что железнодорожница с травмами головы попала в больницу. Об этом случае проинформировали правоохранительные органы. Они зарегистрировали уголовное производство.

"К сожалению, такие случаи не редкость. Чаще всего при исполнении служебных обязанностей от агрессивных действий граждан страдают проводники, работники вокзалов, дежурные по переездам. В прошлом году зафиксировано 23 случая нападений на железнодорожников", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 20 января четверо пассажиров избили проводника поезда Киев-Ивано-Франковск из-за замечания о том, что курить в табмуре запрещено.

Как сообщали Українські Новини, в декабре футбольные болельщики разгромили вагон поезда, который следовал по маршруту Нежин-Киев. Они сорвали 35 сидений, стоп-кран, а также поджигали петарды и файеры.

Ранее в Закарпатской области на въезде в город Тячев пассажирский поезд врезался в грузовик.

Больше новостей о: Укрзализныця Пассажирский поезд Хулиганы Нападение

Экс-депутат Лещенко возглавил антикоррупционный ко...
Самое длинное челлендж-фото: "Укрзализныця" постро...
Разгромили вагон: из-за футбольных фанатов приходи...
Появилось видео нападения неизвестных на полицейск...
На консульском учете в Китае находится 592 украинца, - МИД
Гривна упала: НБУ понизил официальный курс нацвалюты на среду
Новости
Александр Бабиков. Фото: averlеx.cоm
В Офисе генпрокурора заявили, что замдиректора ГБР защищал Януковича в суде 16:20
"Фармак" подписал меморандум о сотрудничестве с Малой академией наук Украины 16:01 Пресс-релиз
В Запорожской области на 8% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ 15:56
В Киеве пока не зафиксировали ни одного случая китайского коронавируса 15:50
На Черкащине двое мужчин избили работницу "Укрзализныци" 15:37
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
больше новостей
Рябошапка вернул трех прокуроров по делам Евромайдана
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok