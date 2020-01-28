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28 января 2020, вторник, 06:00 187 Карта
Жизнь 2020-01-28T06:00:02+02:00
Українські Новини
Снежный циклон принесет холод и непогоду: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Снежный циклон принесет холод и непогоду: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода в январе, погода зимой, Циклон, снегопады, Наталка Диденко, Прогноз, Погода
Снегопад. Фото: tert.am
Снегопад. Фото: tert.am

Весеннюю погоду, которая пришла в Украину в начале недели, уже в середине ее сменит непогода. Циклон принесет дожди с мокрым снегом и усиление ветра до ураганных показателей.

Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Сначала к нам прыгнут дожди с Черного моря. Во вторник в южной части Украины будет облачно и влажно. Возможно, дотянет до Кропивницкого и Днепропетровской области", - сообщила она. 

По словам Диденко, на остальной территории - без осадков, однако вечером к крайней мере, в Карпаты, подойдут дождь и мокрый снег.

А уже в среду циклон принесет непогоду в большинстве областей Украины - дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Температура воздуха будет в южной части до + 7 + 10 градусов.

В среднем столбики термометров в Украине  в течение дня  покажут + 3 + 7 градусов, в четверг, 30-го января похолодает до 0 + 4 градусов.

В Киеве во вторник - без осадков, будет тепло, температура воздуха + 4 + 6 градусов, если солнце отгонит тучи - будет и выше.

29-го января до столицы доберется циклон, поэтому придется облачность, усилится ветер, появятся осадки, сначала дождь, потом мокрый снег.

"Поздно вечером в среду машину где лучше припаркуйте не под старыми деревьями или неопределенными конструкциями, может быть опасно", - предупредила синоптик.

30 января в Киеве похолодает.

Из-за такой существенное изменение погоды в среду метеопатам будет иногда туго.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

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