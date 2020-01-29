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29 января 2020, среда, 06:00 345 Инфографика
Lifestyle 2020-01-29T06:00:01+02:00
Українські Новини
Что звезды советуют всем знакам зодиака на среду

Что звезды советуют всем знакам зодиака на среду

Елена Новикова
советы астрологов, астрологический прогноз, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото: horoscopes.rambler.
Гороскоп. Фото: horoscopes.rambler.

В год Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему. А что звезды приготовили знакам зодиака не восточного гороскопа в среду, 29 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта - 19 апреля)

В среду Овны почувствуют острую нехватку времени. Звезды советуют заранее все распланировать и постараться четко придерживаться плана. Только так Овны смогут везде успеть и все сделать.  

Телец (20 апреля - 20 мая)

У Тельцов появится мысль о том, что они застряли в дне сурка. Но в среду подует ветер перемен. Звезды советуют следовать за ним.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Для Близнецов в среду наступит идеальный момент для того, чтобы начать бороться со своими слабостями.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам в этот день не стоит нарушать правила и инструкции. В среду даже переходить улицу следует только на зеленый.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы в этот день случайно могут ввести кого-то в заблуждение. Звезды советуют четко четко формулировать и прямо выражать свои мысли. Если появится ощущение, что Львов поняли неправильно, то лучше переспросить лишний раз.

Дева (23 августа - 22 сентября)

В среду Девы могут столкнуться в словесной перепалке с тем, чье мнение не совпадает с их. Звезды советуют удержаться от долгого выяснения кто прав, а кто - нет. Это не принесет никаких результатов. Только время потеряете.

Весы (23 сентября - 22 октября)

В среду в жизни Весов наступит полный штиль. День пройдет без каких-либо ярких событий и моментов. Звезды советуют заняться планированием будущего.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы в среду столкнутся с тем, что на любые их просьбы (даже на самые маленькие и безобидные) окружающие будут отвечать отказом. Звезды советуют отложить важные дела на другой день.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

В среду не все действия Стрельцов будут правильно поняты окружающими. Звезды советуют стоять на своем, ведь в этот день Стрельцы смогут увидеть то, чего не видят окружающие и сделать правильные выводы

Козерог (22 декабря - 19 января)

В среду звезды советуют Козерогам не вступать в конфликты и избегать острых дискуссий. Также не следует в этот день употреблять тяжелую пищу, лучше сделать разгрузочный день.

Водолей (20 января - 18 февраля)

В среду звезды советуют Водолеям дать волю фантазии и окунуться в творчество. Если в голове давно засела идея о написании книги или песни, идея сделать декор квартиры или нарисовать картину, то идеальнее момента не найти.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

В этот день Рыбам не стоить проявлять упрямство. Оно помешает провести этот день продуктивно. Также в среду звезды советуют не отказываться от помощи окружающих.

Как сообщали Українські Новини, астролог рассказал о том, какие изменения произойдут в жизни Раков и Скорпионов.

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