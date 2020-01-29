Что звезды советуют всем знакам зодиака на среду

В год Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему. А что звезды приготовили знакам зодиака не восточного гороскопа в среду, 29 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта - 19 апреля)

В среду Овны почувствуют острую нехватку времени. Звезды советуют заранее все распланировать и постараться четко придерживаться плана. Только так Овны смогут везде успеть и все сделать.

Телец (20 апреля - 20 мая)

У Тельцов появится мысль о том, что они застряли в дне сурка. Но в среду подует ветер перемен. Звезды советуют следовать за ним.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Для Близнецов в среду наступит идеальный момент для того, чтобы начать бороться со своими слабостями.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам в этот день не стоит нарушать правила и инструкции. В среду даже переходить улицу следует только на зеленый.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львы в этот день случайно могут ввести кого-то в заблуждение. Звезды советуют четко четко формулировать и прямо выражать свои мысли. Если появится ощущение, что Львов поняли неправильно, то лучше переспросить лишний раз.

Дева (23 августа - 22 сентября)

В среду Девы могут столкнуться в словесной перепалке с тем, чье мнение не совпадает с их. Звезды советуют удержаться от долгого выяснения кто прав, а кто - нет. Это не принесет никаких результатов. Только время потеряете.

Весы (23 сентября - 22 октября)

В среду в жизни Весов наступит полный штиль. День пройдет без каких-либо ярких событий и моментов. Звезды советуют заняться планированием будущего.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы в среду столкнутся с тем, что на любые их просьбы (даже на самые маленькие и безобидные) окружающие будут отвечать отказом. Звезды советуют отложить важные дела на другой день.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

В среду не все действия Стрельцов будут правильно поняты окружающими. Звезды советуют стоять на своем, ведь в этот день Стрельцы смогут увидеть то, чего не видят окружающие и сделать правильные выводы

Козерог (22 декабря - 19 января)

В среду звезды советуют Козерогам не вступать в конфликты и избегать острых дискуссий. Также не следует в этот день употреблять тяжелую пищу, лучше сделать разгрузочный день.

Водолей (20 января - 18 февраля)

В среду звезды советуют Водолеям дать волю фантазии и окунуться в творчество. Если в голове давно засела идея о написании книги или песни, идея сделать декор квартиры или нарисовать картину, то идеальнее момента не найти.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

В этот день Рыбам не стоить проявлять упрямство. Оно помешает провести этот день продуктивно. Также в среду звезды советуют не отказываться от помощи окружающих.

Как сообщали Українські Новини, астролог рассказал о том, какие изменения произойдут в жизни Раков и Скорпионов.