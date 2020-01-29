Что звезды советуют всем знакам зодиака на среду

В год Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему. А что звезды приготовили знакам зодиака не восточного гороскопа в среду, 29 января, расскажут Українські Новини. Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза. Овен (21 марта - 19 апреля) В среду Овны почувствуют острую нехватку времени. Звезды советуют заранее все распланировать и постараться четко придерживаться плана. Только так Овны смогут везде успеть и все сделать. Телец (20 апреля - 20 мая) У Тельцов появится мысль о том, что они застряли в дне сурка. Но в среду подует ветер перемен. Звезды советуют следовать за ним. Близнецы (21 мая - 20 июня) Для Близнецов в среду наступит идеальный момент для того, чтобы начать бороться со своими слабостями. Рак (21 июня - 22 июля) Ракам в этот день не стоит нарушать правила и инструкции. В среду даже переходить улицу следует только на зеленый. Лев (23 июля - 22 августа) Львы в этот день случайно могут ввести кого-то в заблуждение. Звезды советуют четко четко формулировать и прямо выражать свои мысли. Если появится ощущение, что Львов поняли неправильно, то лучше переспросить лишний раз. Дева (23 августа - 22 сентября) В среду Девы могут столкнуться в словесной перепалке с тем, чье мнение не совпадает с их. Звезды советуют удержаться от долгого выяснения кто прав, а кто - нет. Это не принесет никаких результатов. Только время потеряете. Весы (23 сентября - 22 октября) В среду в жизни Весов наступит полный штиль. День пройдет без каких-либо ярких событий и моментов. Звезды советуют заняться планированием будущего. Скорпион (23 октября - 21 ноября) Скорпионы в среду столкнутся с тем, что на любые их просьбы (даже на самые маленькие и безобидные) окружающие будут отвечать отказом. Звезды советуют отложить важные дела на другой день. Стрелец (22 ноября - 21 декабря) В среду не все действия Стрельцов будут правильно поняты окружающими. Звезды советуют стоять на своем, ведь в этот день Стрельцы смогут увидеть то, чего не видят окружающие и сделать правильные выводы Козерог (22 декабря - 19 января) В среду звезды советуют Козерогам не вступать в конфликты и избегать острых дискуссий. Также не следует в этот день употреблять тяжелую пищу, лучше сделать разгрузочный день. Водолей (20 января - 18 февраля) В среду звезды советуют Водолеям дать волю фантазии и окунуться в творчество. Если в голове давно засела идея о написании книги или песни, идея сделать декор квартиры или нарисовать картину, то идеальнее момента не найти. Рыбы (19 февраля - 20 марта) В этот день Рыбам не стоить проявлять упрямство. Оно помешает провести этот день продуктивно. Также в среду звезды советуют не отказываться от помощи окружающих. Как сообщали Українські Новини, астролог рассказал о том, какие изменения произойдут в жизни Раков и Скорпионов.