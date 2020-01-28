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28 января 2020, вторник, 11:40 52
Экономика 2020-01-28T12:03:30+02:00
Українські Новини
Общий госдолг в декабре увеличился на 1,54 млрд долларов

Общий госдолг в декабре увеличился на 1,54 млрд долларов

Валерия Драгомирова
Декабрь, Экономика, Долг, Госдолг
Деньги
Деньги

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре увеличился на 1,86% или на 1,54 млрд долларов до 84,36 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд гривен или 84,36 млрд долларов против 1 990,78 млрд гривен, или 82,83 млрд долларов месяцем ранее.

За 2019 год государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,05 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 170 млрд гривен.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил 1 761,37 млрд гривен (74,36 млрд долларов) против 1 750,36 млрд гривен (72,82 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом в 2019 году размер прямого госдолга увеличился на 7,2 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 98,9 млрд гривен.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 38,95 млрд долларов до 39,34 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился с 814,24 млрд гривен до 829,5 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 33,88 млрд долларов до 35,02 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 декабря составил 236,91 млрд гривен, или 10,00 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.

Кроме того, Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020. 

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Общий госдолг в декабре увеличился на 1,54 млрд долларов
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