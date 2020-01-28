Загальний держборг у грудні збільшився на 1,54 млрд доларів

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в грудні збільшився на 1,86% або на 1,54 млрд доларів до 84,36 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець грудня 2019 року склав 1 998,28 млрд гривень або 84,36 млрд доларів проти 1 990,78 млрд гривень, або 82,83 млрд доларів місяцем раніше.

За 2019 рік державний і гарантований державою борг збільшився на 6,05 млрд доларів, а в гривневому еквіваленті скоротився на 170 млрд гривень.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 грудня склав 1 761,37 млрд гривень (74,36 млрд доларів) проти 1 750,36 млрд гривень (72,82 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому в 2019 році розмір прямого держборгу збільшився на 7,2 млрд доларів, а в гривневому еквіваленті скоротився на 98,9 млрд гривень.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 38,95 млрд доларів до 39,34 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився з 814,24 млрд гривень до 829,5 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті збільшився з 33,88 млрд доларів до 35,02 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 грудня склав 236,91 млрд гривень, або 10,00 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за підсумками 2018 року виріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів до 78,32 млрд доларів.

Крім того, Україні треба виплатити 400 млрд гривень за держборгом у 2020.