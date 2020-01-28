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  • У студента зі Львова коронавірус не знайшли: у нього звичайний нежить
28 січня 2020, вівторок, 11:29 5
Події 2020-01-28T13:15:02+02:00
Українські Новини
У студента зі Львова коронавірус не знайшли: у нього звичайний нежить

У студента зі Львова коронавірус не знайшли: у нього звичайний нежить

Ольга Фандорина
ГРВІ, Студент, Львів, коронавірус в Китаї
Термометр. Фото: 6264.com.ua
Термометр. Фото: 6264.com.ua

У Львові у студента, який повернувся з Китаю, не виявили коронавірус. Про це повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, передає Гал-інфо.

Студента госпіталізували обласну інфекційну клінічну лікарню. Пізніше з'ясувалося, що студент, який навчається в Китаї приїхав у Львів з нежиттю і звернувся до лікарів.

"Місце, де він був у Китаї, дуже далеко від міста Ухань, де вирує коронавірус, але оскільки у нього є нежить та незначне покашлювання, його госпіталізували. Зараз він в окремому боксі і за ним спостерігають лікарі, але у нього не було підвищення температури тіла", - сказала Тимко і додала, що всі відомі випадки коронавіруса протікають з підвищенням температури тіла.

"У нього немає підозри на коронавірус", - підсумувала Тимко і повідомила, що у студента діагностували ГРВІ.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві зафіксували випадок коронавіруса - але не китайського.

В аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.

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