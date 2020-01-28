подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
28 января 2020, вторник, 10:50 44
Внешняя политика 2020-01-28T11:03:41+02:00
Українські Новини
Украина на один год введет безвиз для британцев после Brexit, - СМИ

Украина на один год введет безвиз для британцев после Brexit, - СМИ

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Украина, Великобритания, безвиз, Brexit
Brexit. Фото: pixabay.com
Brexit. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский 31 января подпишет указ, которым введет безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на один год.

Об этом говорится в статье "Безвиз после Brexit: почему Украина возобновит безвизовый режим для Британии только на год".

Сообщается, что безвизовый въезд для британцев в Украину был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

По данным издания, решение Зеленского еще не объявлено, но оно уже принято. Несколько раз, на разных уровнях, о нем сообщили британской стороне. А учитывая то, что до Brexit остаются считанные дни - оно уже не должно измениться.

"Британские путешественники не пострадают. Ожидается, что в день выхода Британии из ЕС Зеленский подпишет указ, которым введет безвиз сроком на один год. Продление этого срока возможно, но оно не может быть бесконечным", - говорится в статье.

Отмечается, что условия такого продления в указе не прописаны, но Лондон о них знает: должно начаться хоть какое-то движение к визовому упрощению или либерализации.


Как сообщали Українські Новини, Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

Тем временем ущерб Британии от Brexit уже составил $170 млрд. 


Больше новостей о: Владимир Зеленский Украина Великобритания безвиз Brexit

Вятрович похвалил выступление Зеленского, где тот ...
Украина просит Болгарию экстрадировать подозреваем...
Великобритания и ЕС подписали соглашение о Brexit...
За въезд в ЕС со следующего года украинцы должны б...
Кабмин ограничил цену продажи газа для населения
Сегодня большинство спутниковых украинских каналов исчезнет из бесплатного доступа
Новости
Общий госдолг в декабре увеличился до $84,4 млрд 11:39
У студента из Львова коронавирус не нашли: у него обычный насморк 11:29
"Укравтодор" планирует ввести финансовые гарантии качества ремонта дорог 11:27
"Нефтегаз" начал бороться с тараканами 11:25
Посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай из-за коронавируса 11:22
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
больше новостей
Из-за вспышки гриппа в 8 областях Украины закрыли школы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok