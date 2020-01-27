Поединок Редкача и Хегая посмотрели два миллиона телезрителей

Вчера, 26 января, состоялись несколько поединков украинских боксеров - Ивана Редкача и Арнольда Хегая, трансляцию которых в рамках программы "Большой бокс" проводил телеканал Интер. Передача снова стала лидером эфира, передает пресс-служба Интера.

Так, сообщается, что поединок между Иваном Редкачом и американцем Дэнни Гарсией прошел с долей 19,4% среди зрителей 18+ в Украине и 14,4% – среди зрителей 18-54 в крупных городах. Бой стал лидером своего слота по всеукраинской аудитории 18+. А поединок Арнольд Хегай – Стивен Фултон собрал долю 18,6% как среди аудитории 18+ (вся Украина), так и среди зрителей 18-54 (50 тыс.+). Боксерское противостояние стало безоговорочным лидером слота по обеим аудиториям.

Поединок Фултон-Хегай. Скриншот: Интер

Также в рамках "Большого бокса" вышел документальный спецпроект "По прозвищу "Киллер" – о непростом пути Ивана Редкача в профессиональный бокс. Он собрал долю 17,3% по аудитории 18+ (Украина) и 15,7% среди зрителей 18-54 в крупных городах и также стал лидером слота.

Документальный проект "По прозвищу Киллер". Фото: Интер

В целом 26 января проект "Большой бокс" стал лидером своего слота по всеукраинской аудитории 18+ в Украине с долей 13,5%. Его посмотрели 1,9 млн человек в Украине.

Инфографика: Интер

Отмечается, что, несмотря на поддержку украинских зрителей, оба наших боксера, к сожалению, в этот раз проиграли. Для Арнольда Хегая поражение стало первым в профессиональной карьере: по окончании двенадцати раундов судьи отдали победу его оппоненту Стивену Фултону, которому также достались звание чемпиона мира по версии IBO и статус обязательного претендента на титул WBO.

Главный поединок вечера – Иван Редкач – Дэнни Гарсия – также закончился поражением нашего боксера: решением судей украинец уступил победу американцу и потерял право претендовать на пояс чемпиона мира по версии WBC.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса бой украинского боксера перенесли из Китая в США.

Также в 2019 году украинец Ломаченко стал лучшим боксером в мире.